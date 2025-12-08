اختتام بطولة المملكة المفتوحة للسكواش 2025 بتتويج أبطال الفئات العمرية

وجرت البطولة بحضور رئيس الاتحاد الأردني للسكواش الأستاذ عمرو محيسن، وأمين سر الاتحاد السيد حامد حسونه، وعضو مجلس الإدارة السيدة منى العضايلة، حيث شهدت المنافسات مستويات قوية ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.
وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج الفائزين على النحو التالي:
• المركز الأول: أسامة البطاينة
• المركز الثاني: محمد البطاينة
• المركز الثالث: حازم العناسوة
• المركز الثالث مكرر: خليل التيهاني
ويؤكد الاتحاد الأردني للسكواش استمراره في دعم وتطوير هذه الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارسيها من خلال تنظيم البطولات المحلية والدورات المتخصصة.
-
أخبار متعلقة
-
أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( EDGE للمباني الخضراء)
-
البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان
-
جمعية المصرفيين العرب في لندن تمنح رندة الصادق جائزة الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025
-
الفرصة الأخيرة للطلبة الدوليين: مقاعد محدودة للالتحاق بأكاديمية جورامكو لشهر كانون الثاني 2026
-
سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Z TriFold’ مستقبل الابتكار في عالم الهواتف القابلة للطي
-
ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد.. منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع مذكرة تفاهم لبناء وتطبيق نظام حديث لإدارة مواقف السيارات قائم على التكنولوجيا بالشراكة مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات ممثلةً بشركة ST Engineering
-
زين تُعلن رابحة سيارة Jetour T2 Luxury 2025