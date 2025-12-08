اختتام بطولة المملكة المفتوحة للسكواش 2025 بتتويج أبطال الفئات العمرية

الوكيل الإخباري- اختُتمت في مدينة الحسين للشباب فعاليات بطولة المملكة المفتوحة للسكواش لعام 2025 لفئة الذكور، التي نظمها الاتحاد الأردني للسكواش خلال الفترة من 1–4 كانون الأول 2025 على ملاعب الاتحاد.

وجرت البطولة بحضور رئيس الاتحاد الأردني للسكواش الأستاذ عمرو محيسن، وأمين سر الاتحاد السيد حامد حسونه، وعضو مجلس الإدارة السيدة منى العضايلة، حيث شهدت المنافسات مستويات قوية ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.



وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج الفائزين على النحو التالي:



• المركز الأول: أسامة البطاينة

• المركز الثاني: محمد البطاينة

• المركز الثالث: حازم العناسوة

• المركز الثالث مكرر: خليل التيهاني