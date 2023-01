سامسونج تقدّم مجموعاتها الجديدة Neo QLED و MICRO LED و Samsung OLED لعام 2023

الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، اليوم، عن مجموعاتها الجديدة من شاشات QLED و MICRO LED و Samsung OLED إلى جانب منتجات وإكسسوارات أنماط الحياة العصرية الجديدة، قبيل انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES® 2023. وتتميّز تشكيلة سامسونج لهذا العام بمنتجات متطوّرة ومبتكرة تركّز على الاتصال المعزّز وتجارب المستهلكين الشخصية.



وتساهم مجموعة عروض سامسونج الواسعة في مساعدة المستهلكين على ابتكار تجاربهم الخاصة مع الأجهزة التي يستخدمونها كلّ يوم، مدعومة بتقنيات مبتكرة أكثر من أيّ وقت مضى. وتخطو سامسونج هذا العام خطوة أخرى في رحلتها المتطوّرة باستمرار لتبسيط تفاصيل الحياة اليومية للمستهلكين، من خلال التكامل السلس متعدّد الأجهزة على نطاق بيئة التشغيل، عبر منصّة المنزل الذكي SmartThings.



وقال تشولجي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لقسم Visual Display Businessفي سامسونج: " في عام 2023، حرصنا على التوسّعبآفاق الابتكار كي نقدم للمستهلكين ما يتجاوز جودة الصور المتميزّة، للوصول إلى تجارب أجهزة فريدة وشاملة، ومصمّمة لتلبية احتياجاتهم وما يرغبون به في منازلهم المتّصلة. ومع تطبيق SmartThings أصبحت تقنيّتنا المتقدّمة أكثر انسيابية وتفاعلية، لتعزيز تجارب المستخدمين في حياة أكثر استدامة، وضمان سهولة الوصول والاستمتاع بهذه التجارب كلّ يوم".



تجارب متميّزة ومتّصلة مع مجموعة Neo QLED

تقدّم أحدث مجموعات تلفزيونات سامسونج New QLED 8K و 4K للمستهلكين خيارات متميّزة تناسب احتياجاتهم. ويُعزّز المعالج المتطوّر Neural Quantum Processor من سامسونج جودة الصورة في شاشات QLED الجديدة، ويدعم تلفزيون Quantum Mini LED-lit TV بقوّة معالجة 14بت مع ترقية للذكاء الاصطناعي، بما يتيح ميزات فريدة؛ مثل Shape Light Control وReal Depth Enhancer Pro للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد تنبض بالحياة.



وتتجاوز أجهزة QLEDs 2023 الجديدة من سامسونج مجرّد وضوح الصورة، مع لوحة عالية الدقّة وخوارزمية مملوكة لشركةسامسونج لتشغيل ميزةAuto HDR Remastering الجديدة من سامسونج. وتستخدم تقنية التعلّم العميق عبر الذكاء الاصطناعي لتحليل وتطبيق تأثيرات النطاق الديناميكي العالي (HDR) الفورية على المحتوى المرئي ضمن النطاق الديناميكي القياسي (SDR) لكلّ مشهد على حدة، بما يضفي مزيدًا من الإشراق والحيوية على محتوى النطاق المرئي لضمان روعة المشاهدة والاستمتاعبتأثيرات غامرة.



وبالإضافة إلى ذلك، لم يعد مستخدمو تقنية SmartThings بحاجة إلى شراء جهاز dongle منفصل للاتّصال والتحكم في أجهزة Zigbee و Thread. ففي عام 2023 سيتم دمج وحدة SmartThings Zigbeeو Matter Thread One-Chip ضمن منتجات سامسونج. وللحصول على أفضل تجربة اتّصال بالجهاز، يقوم تطبيق SmartThings تلقائيًا بمزامنة الأجهزة لتسهيل التحكّم، ليس فقط على أجهزةسامسونج وحسب؛ بل في الأجهزة الخارجية وأجهزة إنترنت الأشياء أيضًا[1]، وذلك لتوفير عمليات اتصال سلسلة ومتكاملة.

Chat Together - يمكن للمستخدمين الدخول بسهولة إلى مجموعة دردشة مباشرة لمشاركة الأفكار والتفاعل فورًا مع الآخرين ممن يشاهدون نفس المحتوى.

ConnecTime - لتسهيل تلقي مكالمات الفيديو من الأجهزة المتصلة، بما يتيح منصّة أكبر لمكالمات الفيديو على التلفاز، وانتقالًا سلسًا إلى جهاز أصغر في حال أراد المستخدم الابتعاد ونقل المكالمة إلى شاشة أخرى.

3D Map View – توفّر أمام المستخدمين إمكانية التحكّم بالأجهزة المتّصلة ومراقبتها بطريقة ملائمة. ويتيح عرض الخرائط ثلاثية الأبعاد من سامسونج للمستخدمين إلقاء نظرة شاملة على منازلهم وجميع أجهزة SmartThings الخاصة بهم في لمحة سريعة.



توسعة خيارات المشاهدة مع شاشات MICRO LED و Samsung OLED

تقدّم تشكيلة عام 2023 من تلفزيوناتMICRO LED طرازات جديدة تتراوح مقاساتها بين 50 إلى 140 بوصة[2] لتزويد المستهلكين بمجموعة واسعة من الخيارات توفّر جودة في الصورة وتجربة شاشة لا مثيل لها. ونظرًا لطبيعتها النموذجية، لا تتقيّد شاشات MICRO LED بالشكل والنسبة والحجم، مما يجعلها قابلة للتخصيص تمامًا كي تلائم إعدادات المستخدم. وبالإضافة إلى ذلك، صُمّمت الشاشة بدون حوافّ؛ حيث تتلاشى الحدود بين ما تعرضه الشاشة وبين الحياة الواقعية، بغضّ النظر عن الإعدادات.



ولإتاحة المزيد من خيارات المشاهدة أمام المستهلكين، تتوفّر تشكيلة سامسونج من شاشات OLED لعام 2023 الآن بطرازات من مقاس 55 و 65 بوصة، وطرازات جديدة كبيرة للغاية بمقاس 77 بوصة. وتمّ تزويد شاشات OLED من سامسونج بتقنية Quantum Dot التي تمّ تطويرها لأجهزة OLED الجديدة، وكذلك بمعالجات Neural Quantum للحفاظ على نقاط القوة الأساسية في تقنية OLED، بالتوازي مع تحسين إمكانات السطوع وعرض الألوان.



وتأتي التشكيلة الموسّعة مع معدّل تحديث للإطارات يصل إلى 144 هرتز، بالإضافة إلى ميزات سامسونج الذكية، ويشمل ذلكلأول مرّة منصّةSamsung Gaming Hub على تلفزيونات OLED، كما زوّدت شاشات OLED من سامسونج بشهادةFreeSync Premium Pro من AMDلتقديم أفضل تجارب الألعاب على شاشاتOLED.



وللتوسّع بخيارات المشاهدة، تقدّم سامسونج خدمةTV Plus على كامل تشكيلتها من أجهزة التلفزيون الذكية. وتوفّر خدمة التلفزيون المجانيّ المدعوم بالإعلانات (FAST) والفيديو عند الطلب أكثر من 1800 قناة على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 50 قناة مملوكة ومشغّلة تغطي 24 دولة و465 مليون جهاز على مستوى العالم، من التلفزيونات والأجهزة المحمولة الخاصّة بشركة سامسونج، وهي خدمة مجانية 100% ولا تتطلّب القيام بأيّ تنزيل أو تسجيل اشتراك أو أيّ أجهزة إضافية.



اكتشف عالمًا جديدًا للألعاب مع منصّة Samsung Gaming Hub

توفّر منصّة بثّ الألعاب الجديدة على أجهزة تلفزيونسامسونج الذكية Samsung Gaming Hub للمستخدمين إمكانية وصول غير محدود للآلاف من ألعابهم المفضلة عبر شركاء مثل:Xbox، و NVIDIA GeForce NOW، و Amazon Luna، و Utomik، بدون حاجة إلى تنزيل تطبيقات أو إضافة وحدات تحكم. وعلاوة على ذلك، تعتبر Samsung Gaming Hub تجربة الألعاب الأكثر سهولة، حيث يمكن للاعبين بكلّ بساطة تشغيل أجهزة التلفزيون والبدء باللعب.



ومنذ إطلاقها في العام الماضي، توفّر منصّة Samsung Gaming Hub جودة صورة مذهلة وطريقة جديدة تمامًا في التعامل مع الألعاب، وذلك من خلال المهامّ المتعدّدة والشراكات الموسّعة والبث بدقّة 4K. ويمكن للاعبين متابعة أنواع متعدّدة من المحتوى في وقت واحد.



وفي عام 2023، ستساهم الترقيات الجديدة لواجهةGameBar 3.0 مع ميزة MiniMap Sharing و Virtual Aim Point في رفع مستوى التجربة لكلّ أنواع الألعاب. وتتيح ميزة MiniMap Sharing رؤية الصورة المصغّرة للعبة بلمحة سريعة على أي شاشة، في حين تتيح ميزة Virtual Aim Point المصمّمة لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS) أمام اللاعبين فرصة لرؤية المزيد من علامات التحديد الواضحة في أي لعبة كي يتمكنوا من التسديد بصورة مثالية.



كما تتوفّر منصّة Samsung Gaming Hub أيضًا على شاشات سامسونج الذكية وشاشات الألعاب، بما في ذلك سلسلة Odyssey. ومع Odyssey Ark يمكن للاعبين تدوير شاشاتهم رأسيًا أو أفقيًا بناءً على توجّهاتهم المرغوبة، والاستمتاع بالألعاب الغامرة مع شاشة 1000R منحنية بمقاس 55 بوصة وصوت قوي.



ارتقِ بأسلوب حياتك مع تشكيلة Lifestyle الموسّعة والميزات الجديدة

تتغير احتياجات أنماط الحياة المختلفة لدى المستهلك بصورة مستمرة. ولضمان التطوّر على هذا الصعيد، كشفت سامسونج النقاب عن منتجات وميزات جديدة في مجموعة Lifestyle ترتقي بتجربة المستخدم إلى أفق جديد، بما يُمكن المستهلكين من تخصيص أساليبهم في مشاهدة وتجربة الشاشات المختلفة.



The Premiere 8K – في عام 2023، تقدّم سامسونج نسخة جديدة من جهاز عرض الليزر The Premiere 8K. وتتوفّر مجموعة أجهزة العرض ذات الإسقاط القصير للغاية بنموذج8K ، والذي يتيح للمستخدمين نفس الشاشة الكبيرة للغاية مع دقّة عرض أعلى. ويدعم جهاز العرض قياس شاشة أقصى يبلغ 150 بوصة، بما يوفّر شاشة عرض ضخمة بدقّة رائعة تتناسب معها.

The Freestyle مع ميزة Smart EDGE Blending – يعتبر The Freestyle جهاز العرض المرن والمثالي الذي يمكن المستخدمين من مشاهدة ما يرغبون أينما كانوا. وفي عام 2023، يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة Smart EDGE Blending الجديدة، والتي تتيح لهم استخدام جهازين ومشاهدة المحتوى بنسبة 21:9 بدون الحاجة إلى محاذاة أو ضبط يدوي. كما ستدعم أجهزة Freestyle 2023 أيضًا منّصة الألعاب Samsung Gaming Hub لإتاحة المزيد من الترفيه أثناء التنقل.



واجهة مستخدم وملحقات جديدة: تقدم سامسونج في عام 2023 متجر Art Store الجديد والمحسّن بميزات إضافية مثل المعاينة السريعة وعروض المحتوى الموسّعة، والتي تحاكي تجربة زيارة معرض أو متحف. كما يتوفّر خيار جديد آخر وهو الإطار المعدني على تلفزيون The Frame لمظهر عصري وفاخر. ويمكن تركيب أحدث تشكيلة من تلفزيوناتسامسونج TV مع حامل ومثبّت تلقائي دوّار على الجدار، بما يتيح إمكانية الدوران التلقائي وتجربة عرض الوسائط الرأسية لجهاز The Sero على أجهزة التلفزيون الأخرى، بما في ذلك The Frame و Neo QLED.





استدامة يومية مع شاشات سامسونج

تواصل سامسونج تعاونها مع الشركاء والعملاء لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية، تماشياً مع أحدث إستراتيجية تمّ الإعلان عنها في عام 2022، بما يتيح تأثيرًا أوسع طوال فترة استخدام المنتجات. ونتيجة لذلك، أصبحت جميع مراحل العمل أكثر وعياً بالبيئة، بدءًا من زيادة الكفاءة خلال عملية التصنيع، ووصولًا إلى التقليل من التعبئة والتغليف، وتغيير الكيفية التي يستهلك من خلالها المستخدمون منتجاتهم.

مواد مُعاد تدويرها:ستقوم سامسونج في تشكيلة منتجات 2023 باستبدال نسبة 20% من أجزاء الدعامة المستخدمة في جهاز التحكّم عن بُعد SolarCell بمواد بلاستيكية أُعيد تدويرها من المحيطات. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الأجزاء الرئيسية للوحة الطاقة علب الألمنيوم المُعاد تدويرها والنحاس لاستبدال نسبة تقارب 12% من المواد الأصلية المستخدمة.

تقليل أثر التصنيع: صمّمت سامسونج قالب حقن خفيف الوزن يتطلّب موادّ أقل، مع هيكل يمكن إعادة استخدامه، بما يقلّل من إجمالي استهلاك الطاقة والمواد الخام اللازمة للإنتاج.



نمط توفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي: تدعم أجهزة تلفزيون سامسونج TV 2023 نمط توفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي من خلال منصّة SmartThings، بما يساعد المستخدمين على توفير المزيد من الطاقة بطرق جديدة. وتساعد خدمةSmartThings Energy على أجهزة التلفزيون في تقليل البصمة الكربونية للأجهزة المتّصلة من خلال تغييرات بسيطة، مثل التبديل التلقائي إلى وضع توفير الطاقة على أجهزة معينة عندما لا تكون قيد الاستخدام. وباستخدام عرض الخرائط ثلاثي الأبعاد 3D Map View، سيغدو من الأسهل إلقاء نظرة عامة شاملة على الأجهزة المتصّلة والتطبيق العملي لأفكار توفير الطاقة.



تغليفEco-Packaging: في عام 2023، سيتمّ تقليل استخدام الطباعة في صناديق تغليف سامسونج Eco-Packaging، بحيث تستهلك كمية أقل من الحبر في إنتاجها، وستستخدم سامسونج شريطًا ورقيًا للحدّ من استخدام البلاستيك في عبواتها. بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ تقليل أحجام العبوات للحدّ من إجمالي انبعاثات الكربون.



تأثير صوتي متعدّد الأبعاد وجودة صوتية معزّزة بالذكاء الاصطناعي

لن تكتمل تجربة الشاشة المتميزة إلاّ مع التأثيرات الصوتية الغامرة. ومع أنّ أجهزة تلفزيون سامسونج مزوّدة بمكبّرات صوت مدمجة رائعة، إلاّ أنّها تتمتع أيضًا بميزات وتجهيزات صوتية قويّة لتحسين تجربة المشاهدة في أجواء سينمائية حقيقية.

AI Sound Remastering - في عام 2023، يقدّم تلفزيون سامسونج TV الرائد، مكبّرات الصوت الفائقة بميزة AI Sound Remastering التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل كلّ عنصر صوتي لضمان وضوح الأصوات، والتأكّد من إظهار جميع الدرجات الصوتية المحيطة، والضبط الصحيح لمستوياتها.

مكبّرات صوت جديدة: بالإضافة إلى مكبّرات الصوت الرئيسية HW-Q990C مع قناة 11.1.4 التي تدعم ميزة Dolby Atoms، يُوفّر مكبّر الصوت HW-S800B النحيل للغاية صوتًا غامرًا قويًا مع ضبط Dolby Atmos من جهاز قناة 3.1.2 الذي يصل طوله إلى 40 ملم فقط وبعمق 38 مم، ويمكن وضعه بسهولة مع أيّ جهاز تلفزيون ليقدّم صوتًا واضحًا مع إيقاع قوّي.



Q.Symphony - مفهوم جديد للتناغم بين أجهزة تلفزيون وبين مكبّرات الصوت، وسيقدّم Q-Symphony 2023 الجديد صوتًا متطورًا إلى حدّ كبير، بحيث يستفيد مكبّر الصوت من وحدة المعالجة العصبية Neural Processing في التلفزيون لتحليل الإشارات الصوتية، ومعالجة كلّ صوت بطريقة مفصّلة وغير مسبوقة.



ومن خلال الاقتران بين تلفزيونات سامسونج ومكبّرات صوت سامسونج Soundbars في عام 2023، ستوفّر هذه الأجهزة أقوى منظومة عمل متاحة وأكثرها قابلية للتخصيص حتى الآن. ولمعرفة المزيد حول منتجات سامسونج لعام 2023، والتي ستعلن عنها الشركة في معرض CES 2023، يرجى زيارة الصفحة www.samsung.com/firstlook4 حيث يمكنكم التسجيل للاطلاع على آخر المستجدات والعروض الخاصة طوال عام 2023.