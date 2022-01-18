سامسونج تكشف عن تشكيلتها الجديدة من الشاشات متعددة الاستخدامات خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، اليوم، عن تشكيلتها الجديدة للعام 2022 من أحدث ابتكاراتها في مجال الشاشات المخصصة متعددة الاستخدامات والتي تجسد ريادتها على مستوى القطاع.

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وتوفر المجموعة الجديدة من الشاشات متعددة الاستخدامات جودة صورة مذهلة وميزات عديدة سلسة تمنح المستهلكين مزيداً من الخيارات عند اختيار الشاشة التي تتناسب مع احتياجاتهم.



وتوفرتشكيلة شاشات 2022 للمستهلكين أفضل التجارب أثناء العمل أو اللعب أو مشاهدة المحتوى في المنزل.

وتتضمن أحدث الشاشات التي طورتها سامسونج ميزات جديدة لتحسين تجارب الألعاب والارتقاء بمستوى الأداء بالإضافة إلى وظائف ذكية للمحترفين مثل لوحة الإضاءة الخلفية Quantum Mini LED وتقنية HDR 2000 في شاشة Odyssey؛والميزات الذكية مثل ميزة "افعل كل ما ترغب به" في الشاشات الذكية؛ إضافة إلى ميزة بيئة العمل المريحة في الشاشات عالية الدقة.



وقال هي سونغ ها، النائب التنفيذي للرئيس لوحدة شاشات العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات: "تمثل تشكيلة سامسونج من الشاشات للعام 2022 الجيل الأحدث من ابتكاراتنا في مجال الشاشات متعددة الاستخدامات التي صممت بدقة لكي تتناسب مع متطلبات المستهلكين واحتياجاتهم المختلفة سواءً محبي الألعاب أوالمصممين المحترفين وغيرهم.

ومع استمرار تطور عالم العمل والترفيه، نحن فخورون بتقديم شاشات تعزز تجارب المستخدمين من راحة منازلهم".



شاشة الألعابOdyssey Neo G8

باعتبارها أول شاشة ألعاب منحنية على مستوى العالم بدقة 4K وتقنية1000R ومقاس(3,840x2,160) مع معدل تحديث 240 هرتز ووقت استجابة 1 مللي ثانية،تدشن شاشة Odyssey Neo G8 مقاس 32 بوصة (اسم الطراز: G85NB) فصلاً جديداً من التميز في عالم شاشات الألعاب، ما يمنح المستهلكين تجربة ألعاب استثنائية بأداء فائق الوضوح حتى بالنسبة للاعبي أجهزة الكمبيوتر.

ويتوافق أداء الشاشة الجديدة مع جودة الصورة المذهلة المعززة بأضواء لوحةQuantum Mini LEDs، وتقنيةQuantum HDR 2000 مع مستوى سطوع يبلغ 2000 شمعة في المتر المربع، ونسبة تباين ثابتة من مليون إلى واحد، ما يساعد على إبراز أدق التفاصيل ومنح المستخدمين تجارب غامرة.



تم تصميم شاشةOdyssey Neo G8 الجديدة بلغة تصميم مشابهة للغة المستخدمة في شاشةOdyssey Neo G9، ما يوفر مظهراً خارجياً أبيض أنيقاًيبرز حتى عند إيقاف تشغيله.

وتنتقل الألوان الجميلة من الشاشة إلى بيئة المستخدم الحقيقية باستخدام إضاءة CoreSync.

وتكتشف الإضاءة الأساسية الموجودة على الجزء الخلفي من الشاشة الألوان تلقائياً على الشاشة وتعرضها في الحياة الواقعية لخلق إحساس أعمق بالانغماس.



الشاشة الذكية M8

تتميز الشاشة الذكية M8 للعام 2022 والتي تأتي بمقاس 32 بوصة (اسم الطراز: M80B) بتصميمها فائق النحافة حيث يبلغ سمكها 11.4 مم فقط، وهو أرق بنحو ثلاثة أرباع تقريباً مقارنة بالطراز السابق، ما يوفر كفاءة عالية من ناحية استغلال المساحة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقدرون الأناقة، فهي تتميز بتصميم مسطح متطور مع إمكانية استخدام محسّنة، وتأتي بلون أبيض دافئ جديد يناسب كل مكان بشكل مذهل.

وتوفر لوحة UHD الرائعة نطاقاً لونياً بنسبة 99٪ مع دعم 1.07 مليار لون بمعدل سطوع 400 شمعة في المتر المربع، ما يساهم في عرض مقاطع الفيديو أو المستندات أو الصور بدقة واقعية.



وتم دمج ميزات التلفزيون الذكي وتطبيقات الإنتاجية مباشرة في الشاشة، ما يوفر للمستخدمين تجارب سلسة سواءً عند استخدام الشاشة للترفيه أوالعمل، كما تعمل الشاشة أيضاً كنقطة تحكم لمنصةSmartThings، حتى بدون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. وتُعد الشاشة الذكية M8 مقاس 32 بوصة خياراً رائعاً للعمل عن بُعد، حيث تأتي مزودة بكاميرا SlimFit المغناطيسية المتحركة التي تتيح مكالمات فيديو فائقة الوضوح عند العمل من المنزل. ويدعم تطبيق VideoCall المدمج تطبيقات الاتصال الأكثر شيوعاً، بما في ذلك Google Duo.

وبفضل منفذ USB من النوع C الذي يتيح توصيلات شحن بقدرة 65 واط، توفر الشاشة الذكية M8 تجربة مبسطة لمنصة عمل شاملة لا تتطلب قاعدة إرساء إضافية.



شاشة S8 عالية الدقة



توفر الشاشة عالية الدقة S8 من سامسونج (اسم الطراز: S80PB)، المتوفرة في طرازي 27 و32 بوصة، أداء UHD بمستوى احترافي للمبدعين والمصممين الذين يحتاجون إلى أعلى مستويات الدقة والمدى عند العمل في المكتب أو المنزل.

وتضمن شاشةS80PB، والتي توفر ما يصل إلى 98٪ من التدرج اللوني DCI-P3، نطاقاًواسعًا للغاية من الألوان الغنية والمتباينة. ومع تقنيةالعرض المعتمدة من قبلجمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA) [1]HDR™ 600، توفر هذه الشاشة عالية الدقة تجربة مشاهدة غامرة، مما يجعل المحتوى نابضاً بالحياة.

ونظراً لكونها أول شاشة في العالم تحصل على اعتماد مؤسسة UL(Underwriter Laboratories) كشاشة خالية من الوهج، يتم تطبيق تقنية العرضMatte Display على الجزء العلوي من اللوحة، ما يقلل من انعكاس الضوء حتى في حالة عدم استخدام غطاء الشاشة، لتوفير بيئة عمل خالية من التشويش.



ويتميزطرازا الشاشة الجديدةبمنفذ شحنUSB من النوع C بقدرة 90 واط ومنافذ LAN لمساعدة المستخدمين على إنشاء محطة عمل مبسطة يمكنها شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى محطة إرساء إضافية.



وتم تصميم الشاشة وفقاً لمعايير جميعةVESAالخاصة بالتركيب، بالإضافة إلى حامل قابل لضبط الارتفاع (HAS) يتميز بنقاط التحكم في الإمالة والدوران والدوران المحوري، ويمكن للمستخدمين تركيب شاشتهم بما يتناسب مع أي بيئة.

لمزيد من المعلومات، بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو حول المنتجات التي تعلن عنها سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022، يرجى زيارة news.samsung.com/global/ces-2022.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://displaysolutions.samsung.com/main/index

