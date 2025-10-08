ناصيف زيتون يُفاجئ الجميع بلوك جديد- فيديو

الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون جمهوره بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، ظهر فيه وهو يقص شعره الطويل بنفسه، لأول مرة منذ سنوات.

ووثّق ناصيف لحظة قص أول خصلة من شعره على أنغام أغنيته الجديدة "مزعلا"، وعلّق مازحًا:

"عُمر هدول... عُمر حقّهم"، في إشارة إلى ارتباطه العاطفي بشعره الطويل طوال الفترة الماضية.



الخطوة أثارت تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، بين من عبّر عن صدمته بالتغيير، وآخرين أشادوا بالإطلالة الجديدة.

