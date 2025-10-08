ناصيف زيتون يُفاجئ الجميع بلوك جديد- فيديو

ووثّق ناصيف لحظة قص أول خصلة من شعره على أنغام أغنيته الجديدة "مزعلا"، وعلّق مازحًا:
"عُمر هدول... عُمر حقّهم"، في إشارة إلى ارتباطه العاطفي بشعره الطويل طوال الفترة الماضية.
الخطوة أثارت تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، بين من عبّر عن صدمته بالتغيير، وآخرين أشادوا بالإطلالة الجديدة.
