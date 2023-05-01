سامسونج للإلكترونيات تطلق ثلاجة بفريزر علوي بتصميم أنيق حسب الطلب

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن الإطلاق العالمي لثلاجة الفريزر العلوي المصممة حسب الطلب. وتعتزم الشركة طرح منتجها الجديد أولاً في تايلند اعتباراً من أواخر آذار، وفي جميع أنحاء العالم في نهاية العام[1]. وتجمع الثلاجة التي تحمل اسم Bespoke TMF بين التصميم الأنيق ومجموعة كاملة من خيارات الألوان والملمس، مع تصميمها حسب الطلب لضمان ديكور فريد وأنيق لكل مطبخ، فضلاً عن تجهيزها بأحدث تقنيات النضارة وخصائص توفير الطاقة، لجعل تخزين الطعام عملية مريحة وفعالة ومرنة.

وقال جونهوا لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء في قسم الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "يتوقع العملاء هذه الأيام أن تكون الأجهزة قادرة على تجاوز وظائفها الأساسية. ومع وجود مجموعة واسعة من الألوان والتقنيات المتطورة التي توفرها منصة SmartThings، مثل نسق الطاقة بالذكاء الاصطناعي (AI Energy Mode) و (Optimal Fresh+) و (SpaceMax™)، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمستوى متقدّم من تجارب المطبخ من خلال تخزين طعامهم وبقائه طازجاً، إلى جانب توفير الطاقة والحفاظ على جمال المساحات المعيشية".



تصميم باب مسطح مع مجموعة من الألوان المعبرة لضمان مظهر فريد وأنيق

تساعد خيارات التصميم المرنة لثلاجة Bespoke TMF العملاء على إدراك السمات الجمالية الفريدة لمطبخهم. ومع توفير مجموعة من الألوان والتشطيبات المصممة حسب الطلب، وتصميم باب مسطح عصري يمتاز بالبساطة والأناقة، تساعد اللمسات النهائية الأنيقة على بث الحياة من جديد في ألوان المطبخ. ويوفر الملمس الزجاجي بعدد من الألوان، بما في ذلك الأسود والبحري والخوخ والوردي والفانيليا والأبيض، لمسة نهائية رائعة ومظهراً أنيقاً وعصرياً. وعلى العكس من ذلك، يوفر ملمس الصلصال بثلاثة ألوان معدنية، وهي الفحم والوردي والأبيض لمسة نهائية دافئة لامعة[2].

واستكمالاً لهذه المجموعة من الألوان والتشطيبات، يتميز تصميم الباب المسطح بشكله المعاصر مقابض مجوفة ومريحة، حيث لا تكون بارزة ولا تعيق المساحة من حولها. وإذا أضفنا إليها التصميم الذكي والمصقول، تسهم هذه الثلاجة في إثراء ألوان المطبخ، وتتناسب بسلاسة مع قطع الأثاث الأخرى الموجودة فيه.



توفير الطاقة براحة تامة مع نسق الطاقة المعزز بالكاء الاصطناعي

يستخدم نسق الطاقة المعزز بالذكاء الاصطناعي[3] ضمن حل SmartThings Energy[4] الذكاء الاصطناعي لتتبع أنماط الاستخدام واستهلاك الطاقة للثلاجة، حيث يتم تحليل البيانات لتوفير فكرة مفيدة من خلال تطبيق SmartThings لمساعدة المستخدم على توفير الطاقة بشكل استباقي.

ويمكن للمستخدمين مراقبة تقديرات تكلفة الاستهلاك والحصول على فهم أفضل لكيفية استخدامهم للثلاجة، مع إمكانية الاطلاع على إحصائية الاستخدام يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، إضافة إلى الأمور الأخرى التي يفضلها المستخدم.

وإذا تجاوزت فاتورة الكهرباء الشهرية المقدرة الأهداف المحددة مسبقاً، يقوم تطبيق SmartThingsبتنبيه المستخدم من خلال التوصية بالتحول إلى وضع الطاقة المعزز بالذكاء الاصطناعي، ما يقلل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 7%[5] بضغطة زر واحدة.



(Optimal Fresh+): الحفاظ على النضارة والنكهة بفضل التكنولوجيا المبتكرة

توفر حجرة (Optimal Fresh+) في الثلاجة الجديدة أربعة أوضاع مميزة للتبريد للحفاظ على الطعام طازجاً، وبمستوى يصل إلى ضعف التبريد القياسي[6].

وتوجد أنساق درجات الحرارة الأربعة الفريدة داخل الدرج في الجزء العلوي من الثلاجة، ويتم التحكم بكل واحد منها بشكل مستقل، وهي: الثلاجة، واللحوم والأسماك، والتجميد اللطيف، والتبريد القوي، لتخزين أنواع الطعام المختلفة بكفاءة وبشكل مثالي.

ويعد "نسق الثلاجة" مثالياً لحفظ الأطعمة الطازجة والمواد اليومية المستخدمة باستمرار، مثل منتجات الألبان والأطعمة الجاهزة. وإذا كان المستخدمون يرغبون في تخزين اللحوم والأسماك والدواجن غير المجمدة، يعتبر "نسق اللحوم والأسماك" مثالياً لإبقائها طازجة وجاهزة لمدة تصل إلى سبعة أيام. ويمكن رفع درجة حرارة إعداد اللحوم والأسماك إلى درجة مئوية واحدة تحت الصفر. وإذا كان المستخدمون يبحثون عن وقت تخزين أطول بدون تجميد كامل، يمكنهم الاستعانة بنسق "التجميد اللطيف" الذي يضيف طبقة رقيقة من الثلج للسماح بالقطع المرن من دون الحاجة إلى إزالة الجليد. ويمكن أن يصل إعداد درجة الحرارة للنسق ذاته إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر. ولإبقاء مواد البقالة طازجة، يوجد نسق "التبريد القوي" في حجرة (Optimal Fresh+) التي توفر الهواء البارد، والوصول إلى درجات حرارة منخفضة بشكل سريع، وبالتالي تبريد الأطعمة والمشروبات بسرعة.

وبفضل هذا النسق الأخير، تتيح الثلاجة للمستخدمين تخزين جميع أنواع الأطعمة بمرونة، وبطرق أبسط وملائمة أكثر للاستهلاك.



مساحة داخلية أكبر، نفس الحجم الخارجي مع تقنية (SpaceMax™)

تأتي ثلاجة Bespoke TMF بسعة تخزين تزيد على 20 لتراً عن الطرز السابقة، مع عدم وجود حجم خارجي إضافي، وذلك لمنح العملاء المزيد من الحرية في كميات الطعام التي يمكنهم الاحتفاظ به طازجة في وقت واحد[7].

وصممت الثلاجة باستخدام تقنية (SpaceMax™) التي توظف عازلاً عالياً من اليوريثان للتوصل إلى جدران أنحف مع ضمان كفاءة الطاقة، كما يمنحها مساحة كبيرة من الأدراج والأرفف للأطعمة من مختلف الأشكال والأحجام، إلى جانب الحفاظ على المظهر الأنيق والمبسط لتصميمها.

ولمعرفة المزيد حول الابتكارات التي توفرها الثلاجة الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على المأكولات طازجة بأفضل مستوى، والاتصال والحرية التي توفرها للمستخدمين فيما يتعلق باختيار اللون وإدارة الأجهزة، تفضل بزيارة Samsung.com.





تشمل أسواق إطلاق نموذج Bespoke الإمارات العربية المتحدة وغانا والهند وإندونيسيا وإسرائيل والأردن وكازاخستان والمغرب والفلبين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وتركيا وأوكرانيا وفيتنام في النصف الأول من العام الجاري 2023، تليها إيطاليا في النصف الثاني من عام 2023.

تم إدراج خيارات الألوان بناءً على أسواق جنوب شرق آسيا، وقد تختلف حسب المنطقة.

يعمل تطبيق SmartThings Energy حالياً مع حوالي 40 جهازاً منزلياً من سامسونج بعد تمكين منصة SmartThings. وتشمل هذه الأجهزة مكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء ومجففات الملابس وأجهزة الطهي وغسالات الصحون وعدادات الطاقة والأغطية وأفران الميكروويف والثلاجات وأجهزة التلفزيون (اعتباراً من يونيو 2022) والمكانس الكهربائية والغسالات.

متوفر على الأجهزة التي تستخدم نظامي النشغيل Android و iOS، ويحتاج للربط مع شبكة "واي فاي"، مع وجود حساب مع ساسونج.

متوفر لطرازات محددة من خلال تحديث شبكة "واي فاي". ويتم تقليل استخدام الطاقة عن طريق تحسين سرعة الضاغط، ومن ثم تشغيله وضبط درجة حرارة الثلاجة. وتستند النتائج إلى الاختبار الداخلي وقد تختلف تبعاً لحالة وأنماط الاستخدام.

تولت سامسونج للإلكترونيات إجراء الاختبار، وقدمت البيانات إلى "إنترتك" لمساعدتها في تفسيرها وفقاً لخطة مشروع سامسونج. وأجري الاختبار على RT47CB668422ST واستناداً إلى تحليل عدد الأطباق للأطعمة المستخدمة في العينة بعد التخزين في وحدات الاختبار. وينطبق عند اختيار نسق "التجميد اللطيف" (المقبض MAX & temp. display 1) ، مقارنة بغرفة الثلاجة (على 2 درجة مئوية) في حجرة الثلاجة. وقد تختلف النتائج اعتماداً على الحداثة وظروف الاستخدام وعوامل أخرى قبل التخزين.

استناداً إلى RT6300C (RT47) مقارنة بطرازات RT6000K (RT46).

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