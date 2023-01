سامسونج للإلكترونيات تفتح معارض تجارب Galaxy الجديدة بالتزامن مع Unpacked 2023 وبعده

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة أنها ستفتح 29 مساحة تفاعلية لتجربة Galaxy حول العالم في العديد من المواقع، مثل سان فرانسيسكو ولندن وباريس وسنغافورة ودبي، وذلك بعد 1 شباط بالتزامن مع موعد انطلاق حدث Unpacked 2023.

وستتيح هذه المواقع للزوار وعملاء الشركة رؤية الأجهزة والابتكارات التي تم الكشف عنها حديثاً والتفاعل معها.



وقالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تسويق أعمال التجارب المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "إن تقديم الابتكار لا يقتصر على إيصال جهاز جديد إلى أيدي العملاء، بل يتعلق الأمر بتوفير بوابة مفتوحة لهم للاطلاع على التجارب الجديدة والاتصالات اليومية، والقدرة على إشباع شغفهم بالطرق الجديدة.

وهذا ما يدفعنا إلى توسيع مساحات تجربة Galaxy، من أجل توفير نظرة شخصية وغامرة حول كل ما تقدمه تكنولوجيا سامسونج للمزيد من الأشخاص حول العالم، وتعريفهم بنهجنا الهادف لتوفير المزيد من الابتكارات".

مشاركة الإبداع في معرض تجارب Galaxy في سان فرانسيسكو

يقع معرض تجارب Galaxy في شارع "111 باول" في سان فرانسيسكو، ويفتح أبوابه لاستقبال المهتمين لإطلاعهم على المفاهيم التفاعلية الرائعة.

وسيقدم كل مفهوم تجربة فريدة، سواء خلف عدسة أحدث نظام لكاميرات Galaxy، أو اختبار إمكانات المنظومة المتصلة من Galaxy، أو التعرف على جهود سامسونج لضمان مستقبل مستدام.



وعند دخول المعرض، سيتعرف الزوار مباشرة على رؤية سامسونج المتعلقة بالاستدامة اليومية، وإلقاء نظرة على كيفية دمج تقنيات Galaxy للممارسات الصديقة للبيئة.

ومن بين المعروضات الغامرة الأخرى فرصة لاستكشاف ميزات الكاميرا الجديدة والمتميزة، ويتم كل ذلك من خلال الجلوس على كرسي خاص يحاكي كرسي المخرج.

ويمكن للضيوف أيضاً التدريب العملي على شاشات تشبه شاشات السينما، وعرض إعدادات الكاميرا، والاستمتاع بها لإنشاء محتوى خاص بهم مع إمكانية مشاركته مع الآخرين.



توفير مساحات تجربة Galaxy للمزيد من الأشخاص حول العالم

تهدف سامسونج لتوفير تجربة Galaxy وإتاحتها أمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وقدمنا في أغسطس 2022 أولى تجاربنا الحية في مدينتي نيويورك ولندن.

وسنواصل هذا العام إحياء هذه الفلسفة من خلال تقديم خمس مساحات لتجربة Galaxy، و 24 متجراً عادياً أو مؤقتاً لسامسونج على مستوى العالم.



أماكن معارض تجربة Galaxy:

سان فرانسيسكو: 1 - 25 شباط في شارع 111 باول

لندن: 1 شباط - 12 آذارفي Westfield White City

باريس: 1 شباط - 1 آذار في Westfield Les 4 Temps

سنغافورة: 2 - 25 شباط في Gardens by the Bay ، West Lawn

دبي: 2 - 28 شباط في دبي مول

مساحات تجربة Galaxyفي متاجر سامسونج:

بنغالور: دار أوبرا سامسونج

بانكوك: سنترال وورلد

بروكسل: دوكس مول

دالاس: ستونبريار مول

هيوستن: ذي غاليريا

كوالالمبور: بافيليون

لوس أنجلوس: The Americana At Brand

لندن: سامسونج كي إكس و شارع إكسفورد وويستفيلد ستراتفورد

مانيلا: إي إم ميغامول

مكسيكو سيتي: بيرسور

نيويورك: روزفلت فيلد

بالو ألتو: مركز ستانفورد للتسوق

شنغهاي: مركز تجربة سامسونج في شنغهاي

سنغافورة: فيفو سيتي

تايبيه: بريز نانشان

طوكيو: جالاكسي هاراجوكو

تورنتو: مركز يوركديل للتسوق ومركز تورنتو إيتون

مساحات تجربة Galaxy في المتاجر المؤقتة:

دوسلدورف: ويستفيلد سنترو

هلسنكي: كامبي مول

ميلانو: إل سنترو

ساو باولو: إلدورادو مول

تفضل بزيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط أو Samsungmobilepress.com للاطلاع على آخر التحديثات حول Galaxy Unpacked 2023.