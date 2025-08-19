زراعة لواء بني كنانة تدعو لمكافحة النمل الأبيض

الوكيل الإخباري-دعت مديرية زراعة لواء بني كنانة اليوم الثلاثاء، المزارعين في مختلف مناطق اللواء خاصة مزارعي اللوزيات والحمضيات، إلى مراقبة ومكافحة النمل الأبيض والحفارات وسوس القلف، للحد من انتشارها نظرا لما تسببه من خسائر مادية للمزارعين.‎

‎وقال مدير زراعة بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة إن الإصابة بهذه الآفات الحشرية تسبب أضراراً بالغة في الأشجار حيث تنتقل إلى الأثاث المنزلي، بسبب تغذية النمل الأبيض على الخشب، ونتيجة للأعداد الهائلة من النمل الأبيض فإن ذلك سيسبب الأضرار في الأشجار والمحاصيل الزراعية إذا لم تتم مكافحتها بأسرع وقت ممكن.‎