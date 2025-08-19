زراعة لواء بني كنانة تدعو لمكافحة النمل الأبيض

وقال مدير زراعة بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة إن الإصابة بهذه الآفات الحشرية تسبب أضراراً بالغة في الأشجار حيث تنتقل إلى الأثاث المنزلي، بسبب تغذية النمل الأبيض على الخشب، ونتيجة للأعداد الهائلة من النمل الأبيض فإن ذلك سيسبب الأضرار في الأشجار والمحاصيل الزراعية إذا لم تتم مكافحتها بأسرع وقت ممكن.
ولفت الخصاونة إلى أن المديرية ستقدم محاضرات توعوية وتعريفية حول كيفية مكافحة هذه الآفات الخطيرة، وستقوم بجولات تفقدية ميدانية لجميع مزارع اللوزيات والحمضيات والزيتون، إلى جانب تقديم المبيدات الحشرية اللازمة لهم.
