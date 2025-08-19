تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعليمية والسياحية بين الأردن وجنوب أفريقيا

07:46 م

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، جولة مشاورات سياسية مع جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، برئاسة أمين عام الوزارة السفير ماجد القطارنة، ونائب وزير الخارجية والتعاون في جنوب أفريقيا آنا ثاندي موراكا.





وتناولت المشاورات السياسية، التي عُقِدت في عمّان، سبلَ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية بما فيها السياحة الدينية.



واتفق الطرفان على مواصلة التعاون والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعم في الترشيحات الأممية، والتطورات الإقليمية.