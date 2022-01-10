سامسونج للإلكترونيات تكشف عن أجهزتها التلفزيونية للعام 2022: MICRO LED و Neo QLED و Lifestyle

الوكيل الاخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن أحدث أجهزتها التلفزيونية: MICRO LED و Neo QLED و Lifestyle قبل انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022.

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وفي ظل التطورات التي طرأت جودة الصورة والصوت، والمزيد من الخيارات لحجم الشاشة والملحقات القابلة للتخصيص، والواجهة التي خضعت للترقية، فإن شاشات 2022 تجعل رؤية "شاشات للجميع، شاشات لكل مكان" أقرب إلى الواقع، وذلك من خلال توفير صور حيوية وصوت غامر وتجارب مخصصة للغاية تلبي مختلف التطلعات.



MICRO LED: التفوق في تقنيات العرض



بصفتها شاشة عرض حديثة من سامسونج، توفر MICRO LED جودة صورة تعد الأفضل في فئتها بفضل توظيف 25 مليون من مصابيح LED بحجم ميكرومتر واحد قادر على إنتاج الضوء والألوان بشكل فردي، الأمر الذي يخلق تجربة غامرة غير مسبوقة، من خلال العمق المثير للإعجاب والألوان النابضة بالحياة، وارتفاع مستوى الوضوح والتباين.

وفي هذا الحدث، ستكشف سامسونج النقاب عن MICRO LED بثلاثة أحجام مختلفة وهي 110 و 101 و 89 بوصة.



وإضافة إلى ابتكارات الأجهزة، يدعم جهاز 2022 MICRO LEDالعمق بمقدار 20 بت، وهذا يعني أن طرازات MICRO LED يمكنها إظهار كافة التفاصيل في المشهد، لتضمن معها أفضل مستوى من التحكم مع أكثر من مليون خطوة من السطوع ومستويات الألوان، للاستمتاع في نهاية المطاف بتجربة HDR حقيقية.

وتعبر الشاشة أيضاً عن النسبة التامة 100% من التدرج اللوني DCI و Adobe RGB، وهي خاصية تنتج عنها ألواناً واقعية بمستويات مذهلة.

وإلى جانب التصميم الغامر الذي أمكن تحقيقه بفضل نسبة الشاشة إلى الجسم والبالغة 99.99%، فإن جهاز MICRO LEDيكون قادراً على توفير أداء ثوري غير مسبوق.



وأخيراً، تم طرح MICRO LEDمعززاً بالكثير من ميزات الاستخدام والتخصيص المحسّنة التي يتطلع إليها المستخدمون.



يتيح نسق Art Mode للمستهلكين تحويل أي غرفة إلى معرض فني، حيث يمكنهم اختيار وعرض أعمالهم الفنية المفضلة أو التصوير الرقمي.

ويأتي جهاز 2022 MICRO LED أيضاً مع قطعتين حصريتين للفنان والمصمم الشهير رفيق أناضول.



تسمح خاصية Multi View للمستخدمين عرض المحتوى من أربعة مصادر مختلفة في وقت واحد، ومن أي منفذ أو من كافة منافذ HDMI الأربعة،وبدقة 4K الأصلية،وبمعدل يصل حتى 120 إطاراً في الثانية.



توفر خاصيةDolby Atmos تجربة صوت غامرة رائدة مع مكبرات الصوت العلوية والجانبية والسفلية للاستمتاع بصوت مذهل متعدد الأبعاد.







تطور Neo QLED الجديد مع المعالج الكمي الجديد وتجربة الصوت الديناميكي



بفضل الاعتماد على معالج Neo Quantum وما يقدمه من تطورات في تقنية الصورة والصوت، سيوفر 2022 Neo QLED الكثير الصور الأصلية وتجارب الصوت الغامرة.

ويقدم المعالج لهذا العام خرائط تباين متقدمة باستخدام "وحدة الإضاءة الخلفية"، لتزيد من مستوى السطوع بتدرج يتراوح من 12 إلى 14 بت،لضمان المزيد من التحكم في مصدر الضوء من مصابيح Quantum Mini LED.

ويسمح الجهاز بالتحكم في الإضاءة عبر 16,384 خطوة، أي ما يعادل أربعة أضعاف المستوى السابق من 4,096 خطوة.



وهناك تقنية Shape Adaptive Light الجديدة التي تستفيد من معالج Neo Quantumلتحليل الخطوط والأشكال والأسطح، وهذا يعني إمكانية التحكم بشكل الضوء من Quantum Mini LED، وتعزيز سطوع ودقة جميع الأشكال على الشاشة.

وتكون النتيجة النهائية ضمان جودة رائعة للصور لتي تعرض محتوى HDR بالكامل.

ويتميز جهاز 2022 Neo QLED من سامسونج أيضاً بتقنية Real Depth Enhancer، وهي خوارزمية عالية الذكاء للارتقاء بجودة الصورة.

ويضمن هذا التقدم التكنولوجي إحساساًأعلى بالواقعية،وذلك من خلال تحديد ومعالجة ما يعرض على الشاشة،وخلق إحساس بالعمق.



وفضلاً عن ذلك، يتميز جهاز 2022 Neo QLED من سامسونج بوضع EyeComfortالذي يضبط تلقائياًمستوى سطوع الشاشة ودرجة اللون بناءً على مستشعر الضوء المدمج، ومعلومات غروب/ شروق الشمس.

ومع تغير الإضاءة في البيئة المحيطة، ستقلل الشاشة تدريجياً كمية الضوء، وتقدم ظلالاً أكثر دفئاً، مع ضبط مستويات الضوء الأزرق وفقاً لذلك. ويتيح ذلك تجربة مشاهدة مريحة أكثر في ساعات الليل، عن طريق تقليل الضوء الأزرق الذي قد يؤثر على جودة النوم للمشاهدين.



وخضعت ميزات الصوت في جهازNeo QLED على ترقية كبيرة أيضاً،واعتماداً على خاصية تتبع صوت الأشخاص، تقوم بتوجيه الصوت للتحرك في جميع أنحاء الغرفة. وتتميز أجهزة 2022 بوجود خاصية OTS Pro التي تشتمل على مكبرات صوت قوية لتوجيهه في البيئة المحيطةالعلوية.

ويوفر جهاز 2022 Neo QLED أيضاً تجربة Dolby Atmos رائعة بالفعل، بفضل إضافة أفضل مكبرات الصوت الجديدة من سامسونج.

ونظراً لوجود مكبرات الصوت متعددة القنوات الموزعة في جميع أنحاء التلفزيون، يوفر Neo QLED تجربة صوتية ديناميكية تتعقب الأشخاص الموجودين من جميع الزوايا.



تلفزيونات Lifestyle الحائزة على العديد من الجوائز مع التكامل السلس بين التصميم والتكنولوجيا



أما شاشات 2022 Lifestyle من سامسونج،فيمكنها الدمج بسلاسة بين التصميم والتكنولوجيا، لتقدم للمشاهدين تجربة فريدة تناسب تطلعاتهم الشخصية.

وتم تطبيق خاصية الشاشة غير اللامعة مع خصائص مضادة للوهج والانعكاس وبصمات الأصابع على أجهزةThe Frame و The Sero و The Serif، لضمان تجارب المشاهدة غاية في المتعة والراحة.

ونتيجة لذلك، حظيتهذه الشاشة الجديدة المستخدمة مع أجهزة تلفزيون سامسونج Lifestyle 2022على ثلاثة اعتمادات من مختبرات(UL)لخلوها من وهج الانعكاس والوهج غير المريج ووهج الإعاقة.

يوفر The Frame الآن تجربة مشاهدة فنيةتعد الأكثر واقعية خارج المتحف بفضل تقنية اللوحة المضادة للوهج والانعكاس المنخفض من الشاشة غير اللامعة، مع قدرتها على تجاوز بصمات الأصابع وأي علامات قد تطالها، ما يسمح للمستخدمين الاستمتاع بأعمالهم الفنية المفضلة في حالة ممتازة. ويأتي الإطار بأحجام تتراوح من 32 إلى 85 بوصة.



يأتي جهاز Serif أيضاً بهيكل غير لامع ينسجم بسلاسة مع الشاشة غير اللامعة، وهو عامل يرتقي بالتصميم المميز ليمنح المظهر والشكل مستوى أكثر تميزاً. ومع إضافة خيار حجم 65 بوصة، يتم تقديم Serif الآن بأحجام تتراوح من 43 إلى 65 بوصة.



يقدم جهازSero تجربة مشاهدة محسّنة مع شاشة جديدة غير مصقولة في الوضعين الرأسي والأفقي.

وتسهم وظيفة العرض الرأسي الجديدةومتعددة المهام في الارتقاء بالجهاز إلى مستوى أعلى، ما يتيح للمستخدمين مشاهدة محتوى مختلف في نفس الوقت من أعلى الشاشة وأسفلها، أو البحث عن المعلومات عبر الإنترنت في أثناء المشاهدة.



تقنية Smart Hubوالتطبيقات الجديدة تضمنان أفضل تجربة للمستخدم

تأتي تلفزيونات سامسونج الذكية 2022 مزودة بتقنية Smart Hubالجديدةالتي ترتقي بتنظيم المحتوى واكتشافه مع توفير الخصائص المناسبة لأنماط المشاهدة.

وتعمل الخاصية الجديدة على توجيه المستخدمين إلى المحتوى المفضل لديهم، أو لمساعدتهم على اكتشاف شيء جديد، مع قضاء وقت أقل في عملية البحث. ويسمح الشريط الجانبي لخاصيةSmart Hub أيضاً بالانتقال السلس عبر الفئات المختلفة،بما في ذلك الوسائط والألعاب (Gaming Hub) و Ambient،لتتيح للمستخدمين التركيز على الأنشطة المختلفة في المنزل.



Gaming Hub: تمكن هذه الإضافة من سامسونج اللاعبين من اكتشاف الألعاب التي يحبونها، والانتقال إليها بشكل أسرع، من خلال خدمات بث الألعاب. وسيكون بمقدور اللاعبين الوصول إلى مكتبة واسعة من الألعاب من خلال شراكات سامسونج مع رواد الصناعة، بمن فيهم: NVIDIA GeForce Now و Stadia و Utomik،وستكشف في المستقبل عن المزيد من الشراكات.



Watch Together: يتيح التطبيق الجديد للمستخدمين إمكانية الدردشة المرئية بالفيديو مع الأصدقاء والعائلة في أثناء مشاهدة برامجهم وأفلامهم المفضلة، لتقريب الجميع من بعضهم بعضاً.



منصة NFT: يتميز هذا التطبيق بوجود منصة متكاملة لاكتشاف الأعمال الفنية الرقمية وشرائها وتداولها للبيع والشراء من خلال الأجهزة التلفزيونية MICRO LED و Neo QLED و The Frame.



SmartCalibration: تتيح هذه الميزة للمستخدمين ضبط الإعدادات للحصول على أفضل جودة للصورة. ويتميز الوضع الأساسي باستخدام طريقة سريعة وسهلة لمعايرة الشاشات في غضون 30 ثانية، بينما يعمل الوضع الاحترافي على تحسين الشاشات للحصول على جودة صورة أصلية في غضون 10 دقائق تقريباً.



خيارات الملحقات الواسعة المخصصة لتناسب احتياجات المستخدمين وأذواقهم

تأتي طرازات 2022 أيضاً مع ملحقات موسعة لتخصيص تجربة المستخدم،ومنها حامل التثبيت على الحائط والدوران التلقائي لتناسب تجربة المشاهدة الرأسية من جهازSero، ما يسمح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة الهاتف من خلال تدوير شاشاتهم تلقائياً.



ولاستكمال مجموعة الملحقات، ستدعم منتجات 2022 الواجهة الرأسية، بما في ذلك Smart Hub، إلى جانب ميزة Multi View الرأسية،لتناسب بعض التطبيقات مثل YouTube و TikTok،يضاف إلى ذلك النسخ المتطابق والبث في الوضع الرأسي. وتتوافر أيضاً ميزات نمط الحياة مثل Ambient Mode+و Art Mode في الوضع الرأسي. ويتيح مفتاح التدوير الجديد في جهاز التحكم عن بُعد للمستخدمين تدوير الشاشة بسهولة بنقرة زر واحدة.



وإضافة إلى ذلك، ومع وجود خيارات الحواف الموسعة لشاشات The Frame، وحوامل التثبيت على الحائط الكاملة لجميع أجهزة التلفزيون، يمكن توفير إمكانات لا حصر لها بما يتناسب مع شاشات سامسونج 2022.



اختراق الحواجز الصوتية باستخدام أحدث مكبرات الصوت والميزات

خضعت مجموعة مكبرات الصوت 2022 على ترقيات تقنية لتوفير تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد وغامرة.

ومن الأمثلة على ذلك أنه تم تحسين Q Symphonyلتقدم تجربة الصوت المحيطي المميزة التي تسمح لأجهزة QLED الجديدة من سامسونج ومكبرات الصوت العمل معاً من خلال إضافة خاصية التزامن التي تتيح لمكبرات الصوت العمل مع جميع المكبرات الأخرى على أجهزة التلفزيون، بما في ذلك مكبرات الصوت العلوية للقنوات، لتوفر بذلك نطاقاً صوتياً قوياً وواسعاً.



وتأتي مكبرات الصوت 2022 من سامسونج مع الربط اللاسلكي منDolby Atmos، وهيتقنية للربط اللاسلكي الذكي من التلفزيون إلى مكبرات الصوت، حيث توفر مكبرات الصوت تجربة صوتية مذهلة ومن دون الحاجة إلى استخدام الأسلاك.



وهناك أيضاً مكبر الصوت HW-S800B الجديد فائق النحافة الذي يعمل على إعادة ضبط المعيار في فئة مكبرات الصوت الرفيعة، لتوفر صوتاً قوياً في شكل مضغوط، من خلال دمج تقنية المبرد السلبي مع مضخم الصوت الخاص بها.

وفي ظل وجود قنوات مكبرات الصوت عالية النقاء الحقيقية، توفر مكبرات الصوت الجديدة فائقة النحافة صوتاً قوياً بعمق 1.6 بوصة فقط.



وقال سايمون سونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق المبيعات والتسويق لوحدة أعمال الشاشات في سامسونج: "لقد شهدت السنوات الأخيرة تغيراًفي دور الشاشة بشكل كبير بفضل التقدم التكنولوجي وتنوع أساليب الترفيه. وسواء كنت من عشاق مشاهدة الأفلام، أو من محبي متابعة التلفزيون، أو من هواة الألعاب أو حتى من عشاق الفن، فإن سامسونج تقدم لك الحلول الرائدة القادرة على تحسين الأجواء في كافة الغرف".



للمزيد من المعلومات، بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات التي تعلن عنها Samsung في المعرض، يرجى زيارة الرابط: news.samsung.com/global/ces-2022.



بيان إخلاء المسؤولية: إن جميع الوظائف والميزات والمواصفات ومعلومات المنتجات الأخرى الواردة في هذا البيان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المزايا والتصميم والتسعير والمكونات والأداء والتوافر وقدرات المنتجات،تكون عرضة للتغيير من دون إشعار أو التزام.

وقد يختلف مدى توافر المنتجات والخدمات والميزات المذكورة أعلاه حسب المنطقة.