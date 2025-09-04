الخميس 2025-09-04 05:35 م
 

استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق ترتفع إلى 700 مليون دينار

شركة تطوير المفرق
شركة تطوير المفرق
 
الخميس، 04-09-2025 05:01 م

الوكيل الإخباري-   قالت المديرة العامة لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، إن حجم الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 125 مليون دينار ما يرفع الحجم الكلي للاستثمارات في المنطقة إلى 700 مليون دينار.

اضافة اعلان


وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن النمو في حجم الاستثمارات في المنطقة نما لعدة عوامل كالموقع الإستراتيجي للمنطقة وقربها من الحدود مع سوريا والعراق والسعودية؛ مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي قدمتها إدارة شركة تطوير المفرق للمستثمرين وقانون البيئة الاستثمارية الذي يمنح المناطق التنموية تسهيلات لإقامة استثمارات، لافتة إلى وجود طلب استثمار جديدة تتعلق بصناعة الألبسة وصناعات الهياكل المعدنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية بلدية إربد: الطرق الجديدة لمستشفى الأميرة بسمة لتسريع وصول الحالات الطارئة

وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

أخبار محلية وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

الرئيس ترامب يحمل علبة بيتزا .. أرشيفية

عربي ودولي "بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري

ب

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للجمعية الأردنية للوقاية من الأمراض غير السارية

شركة تطوير المفرق

اقتصاد محلي استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق ترتفع إلى 700 مليون دينار

جيش الاحتلال

فلسطين أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

زلزال أفغانستان

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2217 قتيلا

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

أخبار محلية وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس



 
 



الأكثر مشاهدة