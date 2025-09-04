استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق ترتفع إلى 700 مليون دينار

الوكيل الإخباري- قالت المديرة العامة لشركة تطوير المفرق ليزا الدغمي، إن حجم الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 125 مليون دينار ما يرفع الحجم الكلي للاستثمارات في المنطقة إلى 700 مليون دينار.

