استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق ترتفع إلى 700 مليون دينار

وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن النمو في حجم الاستثمارات في المنطقة نما لعدة عوامل كالموقع الإستراتيجي للمنطقة وقربها من الحدود مع سوريا والعراق والسعودية؛ مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي قدمتها إدارة شركة تطوير المفرق للمستثمرين وقانون البيئة الاستثمارية الذي يمنح المناطق التنموية تسهيلات لإقامة استثمارات، لافتة إلى وجود طلب استثمار جديدة تتعلق بصناعة الألبسة وصناعات الهياكل المعدنية.
