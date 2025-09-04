وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

05:27 م

الوكيل الإخباري- في إطار متابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في قطاع النقل واللوجستيات، أجرى وزير النقل الدكتور نضال القطامين جولة تفقدية لعدد من المرافق الحيوية في العقبة شملت ميناء الحاويات والميناء الرئيسي وشركة الجسر العربي للملاحة والهيئة البحرية الأردنية وساحة 4 الجمركية، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية استراتيجية في المنطقة.





وأكد القطامين أهمية العقبة كمركز اقتصادي ولوجستي رئيسي، مشيراً إلى أنها بوابة المملكة إلى الأسواق العالمية ومحرك رئيسي للتجارة الإقليمية وموقع محوري في منظومة النقل الوطني والإقليمي. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تطوير البنية التحتية للنقل البحري واللوجستي بما يعزز قدرة الأردن التنافسية ويدعم سلاسل التوريد الوطنية ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.



وخلال زيارته لميناء الحاويات شدد الوزير على الدور المحوري لهذا المرفق المتخصص في مناولة الحاويات، والذي يتميز ببنية تحتية متقدمة تشمل رصيفاً عميقاً يستوعب سفن الحاويات العملاقة وأنظمة تشغيل رقمية متطورة. ويسهم الميناء في مناولة الجزء الأكبر من البضائع المستوردة والمصدرة من الأردن ويخدم دول الجوار مثل العراق وسوريا والسعودية، ما يعزز مكانته كبوابة لوجستية إقليمية.



كما اطلع على سير العمل في الميناء الرئيسي الجديد، المركز الأساسي لاستقبال البضائع العامة والسائلة والصلبة التي تدخل المملكة، ويشكل عنصراً محورياً في منظومة الأمن الغذائي والصناعي من خلال استقباله للحبوب والنفط والمواد الخام. وتم تطويره ضمن مشروع نقل الموانئ لتجميع العمليات المينائية في موقع واحد جنوب العقبة، ويضم أرصفة للنفط والفوسفات والكيماويات والمواد العامة، ويسهم في تعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.



وشملت الجولة زيارة شركة الجسر العربي للملاحة، وهي شركة مشتركة بين الأردن ومصر والعراق، وتؤمّن حركة نقل الركاب والشاحنات بين العقبة ونويبع. وتعد الشركة أحد نماذج التكامل العربي في قطاع النقل، وتسهم في تسهيل حركة التجارة والصادرات الأردنية، كما تدعم السياحة الدينية والاقتصادية. وتمتلك أسطولاً متطوراً يضم عبارات وشاحنات حديثة وتقدم خدماتها بكفاءة عالية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو تطوير الربط البحري والنقل متعدد الوسائط.



وفي الهيئة البحرية الأردنية شدد الوزير على أهمية الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة باعتبارها صمام الأمان للقطاع البحري، مؤكداً أن جهودها في تعزيز معايير السلامة تحافظ على سمعة الأردن البحرية وتدعم تنافسية الموانئ.



كما زار ساحة 4 الجمركية واطلع على الإجراءات المطبقة، مبيناً أن سرعة وشفافية الإجراءات الجمركية تشكل أساساً لتسهيل حركة التجارة، ومعرباً عن ثقته بقدرة الكوادر على تحقيق التوازن بين انسياب البضائع وحماية حقوق الدولة.



واطلع القطامين على عدد من المشاريع الاستراتيجية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وتشمل توسعة وتطوير ميناء الحاويات وزيادة الطاقة الاستيعابية ورقمنة العمليات وتحسين التكامل مع المنافذ الجمركية، وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة تقدم خدمات القيمة المضافة مثل التعبئة والتغليف والتوزيع والتخزين، وتعزيز الربط الإقليمي عبر مشاريع السكك الحديدية وربط الموانئ بمراكز النقل البري، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للموانئ وتطوير الأرصفة المتخصصة ورقمنة الخدمات الجمركية واللوجستية عبر مبادرات مثل النافذة الوطنية وبوابة العقبة، إلى جانب تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المساندة.



وتأتي الزيارة ضمن خطة وزارة النقل لمتابعة الأداء الميداني والتنسيق مع شركاء القطاع لضمان تطوير منظومة النقل البحري والجمركي وتعزيز دور العقبة كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.