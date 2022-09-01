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الخميس، 01-09-2022 02:37 م

سامسونج للإلكترونيات و برايم فيديو يقدمان مسلسل سيد الخواتم: خواتم القوة بجودة 8K

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الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة، الشركة الرائدة في تصنيع أجهزة التلفزيونات في العالم على مدى 16 عاماً متتالية، عن التوصل إلى علاقة تعاون مع "برايم فيديو" التي توفر للمشاهدين فرصة تجربة محتوى حصري بدقة 8K من المسلسل الذي طال انتظاره "سيد الخواتم: خواتم القوة" فقط على شاشات سامسونج المتطورة.

وقبل العرض الأول للمسلسل في 2 سبتمبر على "برايم فيديو"، سيتمكن عشاق الكاتب والشاعر البريطاني تولكين وغيره من النجوم الجدد في المسلسل ، من الوصول المبكر إلى المحتوى الحصري فقط مع سامسونج.

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واستضافت الشركة في مدينة نيويورك حدثاً حصرياً لعرض 25 دقيقة من المحتوى من أول حلقتين من السلسلة على جدار فيديو بتقنية "إل إي دي"، والمكون من ثلاثة طوابق في مركز التجارب الرائد (Samsung 837).

وبدءاً من الأسبوع الجاري، سيتم عرض المواد الإبداعية الديناميكية من السلسلة لأول مرة على شاشات "إل إي دي" الرقمية المميزة من سامسونج، والتي تطل على تايمز سكوير بمدينة نيويورك، وسيرك بيكاديللي في لندن، وساحة بيازا ديل دومو في ميلانو.

وستكون سامسونج أول جهة تقدم المحتوى من هذه السلسلة بدقة 8K من خلال عرض سريع مخصص لهذا الغرض، مع تقديم مشاهد حصرية للمشاهدين الذين ستتاح لهم الفرصة لتجربة الرحلة الملحمية بعمق وتفاصيل خلابة على تلفزيونات سامسونج Neo QLED 8K وشاشات العرض الجدارية The Wall 8K Micro LED. وسيتم الإعلان قريباً عن فرص وصول المعجبين إلى المقاطع الدعائية الحصرية بنفس مستوى الدقة.

وقال سايمون سونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق المبيعات والتسويق في قطاع الشاشات لدى سامسونج للإلكترونيات: "يمثل هذا التعاون علامة فارقة لتقديم تقنية العرض بدقة 8K الأكثر تميزاً للمشاهدين. ولأول مرة، أصبح بمقدور المعجبين المتحمسين تجربة الصور المذهلة من مسلسل "سيد الخواتم: خواتم القوة" على أجهزة تلفزيون سامسونج Neo QLED 8K".

وقال أندرو بينيت، نائب رئيس شراكات الأجهزة العالمية في "برايم فيديو": "عند التفكير في كيفية إثارة حماسة المشاهدين العالميين لمسلسل "سيدالخواتم: خواتم القوة"، فقد تبين لنا أن تكنولوجيا سامسونج الاستثنائية وما تطرحه من شاشات تعد الخيار الملائم بشكل طبيعي.

وبفضل عمق منتجات سامسونج وتفاصيلها وشغفها المذهل بالسلسلة، فقد قررنا الانطلاق في رحلة مدهشة معاً ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر".

وتقدم سلسلة تلفزيونات Neo QLED 8K من سامسونج، الرائدة في تطوير تقنية العرض 8K، تجربة الترفيه المنزلي الأكثر متعة في الوقت الراهن. وسواء كانت المناظر الخلابة تصور مملكة خزاد دوم، أو الغابات المهيبة لعاصمة القزم ليندون، أو مملكة جزيرة نيمينور الخلابة، يمكن للمعجبين تجربة العصر الثاني من ميدل إيرث بدقة 8K الأصلية، بفضل اعتماد الجهاز على معالج الكم العصبي 8K من سامسونج، وستشعر حينها وكأنك محاطاً بالحركة من حولك بفضل تقنية "دولبي أتموس" وخاصية "تتبع جسم الصوت"، وهي تقنية طورتها سامسونج قادرة على تتبع الأحداث على الشاشة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع: www.samsung.com.

 

 




 




 

 


 

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