سامسونج Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 يوفران مزيجاً من المرونة وتعدّد المهام مع ضمان تجربة غامرة للمستخدم

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن جيلها الخامس من الأجهزة القابلة للطي Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5.

اضافة اعلان

وتوفر عوامل الشكل الرائدة في الصناعة تجارب فريدة لكل مستخدم، بتصميمات أنيقة وخيارات قابلة للتخصيص وأداء متطور وقوي.

ويتيح نظام المفصل المرن الجديد تجربة قابلة للطي، بينما يقدم تصميمًا متيناً ومتوازنًا من الناحية الجمالية. وتوفر هذه الأجهزة القابلة للطي والفريدة ميزات الكاميرا الاستثنائيّة مثل الكاميرا المرنة FlexCam لالتقاط الصور من زوايا إبداعية.

وبفضل الأداء القوي والبطارية المحسّنة والمشغلة بواسطة أحدث معالج، تدفع سلسلة سامسونج Galaxy Z حدود ما يمكن للهاتف الذكي تحقيقه، سواء كان مفتوحاً أو مطوياً.



وقال تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة، في سامسونج للإلكترونيّات: "تواصل سامسونج إحداث ثورة في صناعة الأجهزة المحمولة من خلال الأجهزة القابلة للطي عبر تحديد المعايير وتحسين التجربة باستمرار.

يزداد عدد مستخدمي الأجهزة القابلة للطي لدينا بشكل يومي، وذلك بفضل ما توفره من تجربة مخصّصة ومرغوبة لدى الأفراد، والتي لا يمكنهم الحصول عليها على أي جهاز آخر. يعد كل من Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 أحدث الأجهزة التي تثبت التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا من خلال التكنولوجيا المبتكرة".



وقد أدى إرث سامسونج في الابتكار والتفاني في فئة الأجهزة القابلة للطي إلى تصميم أجهزة متعددة المهام بشكل لا يصدق. ومن خلال إيمانها بميزات التنسيق القابلة للطي، المقترن بالبحث والتطوير على مستوى عالمي إلى جانب قدرات التصنيع العالية؛ قامت سامسونج باستمرار بتحسين وتعزيز تشكيلة سلسلة Galaxy Z. وبدءًا من إنشاء المحتوى على Flex Window[1] الجديدة في Galaxy Z Flip5 وصولاً إلى إنجاز المهام المتعددة بسلاسة على Galaxy Z Fold5 ، لا تلبي هذه السلسلة من أجهزة Galaxy القابلة للطي الاحتياجات المميزة لمستخدمي اليوم فحسب، بلتتخطاها إلى ما هو أبعد من ذلك.



علاوة على ذلك، تم تصميم كل من Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 بعناية لتلبية توقعات المستخدمين المتعلقة بالمتانة.

وتم تجهيز الشاشة الرئيسية بطبقة لتحمل الصدمات وخلفية أعيد تصميمها لعرض أكثر [2]موثوقية وثباتاً. وإلى جانب دعم IPX8[3] ، وإطار Armor Aluminium ، وزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus®2[4] المطبق على كل من شاشة الغلاف المرنة والغطاء الخلفي؛ يوفر Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 الحماية التي تلبي توقعات المستهلكين، والتي تم تعزيزها بشكل أكبر بواسطة المفصل المرنFlex Hinge، حيث يتميز نظام المفصل المدمج الجديدبهيكل مزدوج الجوانب، لإعادة توجيه التأثيرات الخارجية.



Galaxy Z Flip5: هاتف ملائم للوضع في الجيب وأداة مثالية للتعبير عن الذات مع ضمان تجربة متكاملة

يوفر Galaxy Z Flip5 تجربة أنيقة وفريدة من نوعها للهواتف القابلة للطيب حجم الجيب، ومصمم للتعبير عن الذات.



تقدم شاشة الغلافFlex Window الجديدة، التي يزيد حجمها [5] عن 3.78 مرة مقارنة بالجيل السابق، مجموعة واسعة من الميزات الحالية والجديدة. تتيح المزيد من الخيارات القابلة للتخصيص، بما في ذلك الساعات المعلوماتية والرسومية التي يمكن أن تتطابق مع تصميم وجه الساعة الخاص بسلسلة [6]GalaxyWatch6 المتاح للمستخدم تخصيصه حسب تفضيلاته واحتياجاته، بالإضافة إلى الإطارات الأنيقة. كما توفر حافظة Flipsuit [7] الجديدة من Galaxy Z Flip5 حماية للجهاز من خلال بطاقة NFC القابلة للتغيير، بحيث يمكن للمستخدمين مطابقة تصميم شاشة الغلاف المرنةوتصميم العلبة للحصول على المزيد من خيارات التخصيص.

يوفر Galaxy Z Flip5 المطوي خيارات استخدام أكثر من أي وقت مضى.

حيث يمكنك من خلال شاشة الغلاف المرنة، الوصول بسرعة ودون عناء إلى المعلومات المفيدة. وباستخدام Widgets ، يمكن للمستخدمين التحقق من الطقس والتحكم في تشغيل الموسيقى، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم باستخدام Media Controller [8]، أو متابعة آخر تحديثات سوق الأسهم العالمية باستخدام أداة Google Finance. ما عليك سوى عرض جميع الأدوات في لمحة سريعة والتبديل بينها على الفور بضغطة واحدة على الشاشة لتنشيط عرض Multi Widget.



بالإضافة إلى ذلك، بإمكانك التحقق بسهولة من الإشعارات والوصول إلى الإعدادات السريعة لشبكة WiFi أوالبلوتوث بدون فتح الجهاز على الإطلاق، وتصفح سجل المكالمات للرد على المكالمات الفائتة، والرد على الرسائل النصية أثناء التنقل باستخدام الرد السريع من خلال لوحة مفاتيح بتصميم QWERTY كاملة وإمكانية رؤية الدردشة المخزّنة.

ومن خلال التمرير السريع على الشاشة، يمكن الوصول إلى محفظة سامسونج للدفع Samsung Wallet[9] أثناء التنقل والوصول إلى رموز QR والقسائم، بالإضافة إلى بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات العضوية والمفاتيح الرقمية والبطاقات الصحية.



بفضل تصميم وشكل لا مثيل لهما، يوفر Galaxy Z Flip5 أيضًا تجربة الكاميرا الأكثر تنوعًا على هاتف سامسونج Galaxy الذكي. التقط صور سيلفي عالية الجودة بالكاميرا الخلفية بفضل شاشة الغلاف المرنة الأكبر حجمًا. ويمكن للمستخدمين التقاط صور مذهلة بدون استخدام اليدين من زوايا إبداعية باستخدام الكاميرا المرنة FlexCam . كما بالإمكان تعديل اللقطات في الوضع المرن أيضاً بسهولة وسرعةمن خلال Flex Mod[10]e. ويمكن للمستخدمين مراجعة أو ضبط درجة اللون أو حذف الصور بسهولة باستخدام خاصية Quick View في شاشة الغلاف المرنة. وعند التقاط صورة للأصدقاء، تتيح Dual Preview[11] مشاهدة أنفسهم وإجراء أي تعديلات في الوقت الفعلي للحصول على لقطة مثالية.

ويمكن للمستخدمين الحصول على لقطة سلسة أثناء التنقل مع ميزة التثبيت الفائق للكاميرا، بينما يضمن Auto Framing[12]ظهور الجميع دون استثناء.

يضيف Galaxy Z Flip5 تحسينات في حلول الذكاء الاصطناعي إلى تجربة الكاميرا الفائقة، مما يجعل كل صورة تنبض بالحياة. كن مبدعًاحتى في الإضاءة المنخفضة، مع إمكانات التصوير الليلي المحسّنة التي تعمل على تحسين الصور ومقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المحيطة.

تصحح خوارزمية معالجة إشارة الصور (ISP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي أي تشويش مرئي يؤثر بالعادة على الصور ذات الإضاءة المنخفضة مع تحسين التفاصيل ودرجة اللون. وحتى من مسافة بعيدة، تكون الصور أكثر وضوحًا مع ميزة التقريب الرقمي بمعدل 10 أضعاف[13].

Galaxy Z Fold5 : قدرات إنتاجية غير محدودة مع شاشة كبيرة

بفضل شاشته الكبيرة والغامرة وبطارية تدوم طويلاً [14]، مع إمكانية الطي فائقة النحافة والأخف وزناً على الإطلاق [15]؛ يسهل اصطحاب Galaxy Z Fold5 إلى أي مكان، مع توفير الأداء الأقوى ضمن سلسلة Galaxy Z.



يعدّ Galaxy Z Fold رائدًا في إحداث ثورة على مستوى الإنتاجية اليومية من خلال تقديم تجربة شاشة قوية وغامرة، حيث تطورت من النوافذ المتعددة Multi [16]Windowو App Continuity[17] إلى مجموعة واسعة من الميزات بما في ذلك شريط المهام[18]، والسحب والإفلات، وتحسين تطبيقات الطرف الثالث. تم أيضًا تعديل إصدار قلم S Pen Fold [19] الذي تم طرحه في الجيل الثالث Fold في عام 2021 لتقديم تجربة كتابة فائقة على Galaxy Z Fold5 . وتجتمع هذه الميزات والأدوات معًا لتقديم مستوى إنتاجية فائق على شاشة كبيرة، وتمكين المستخدمين من إكمال المهام الضرورية من أي مكان.



يتيح شريط المهام المحسن الإنتاجية الديناميكية من خلال السماح للمستخدمين بالتبديل بسرعة بين التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، وقد بات الآن ما يصل إلى أربعة تطبيقات حديثة جاهزة للعمل بكفاءة أكثر. ويمكن أن تؤدي ميزة السحب [20] والإفلات باليدين المُحسَّنة حديثًا إلى زيادة الإنتاجية عند نقل المحتوى بين التطبيقات والشاشات.

ما عليك سوى لمس صورة مع الاستمرار في تطبيق معرضسامسونجبإصبع واحد واستخدام إصبع آخر لفتح تطبيق سامسونج Notes لسحب الصورة وإفلاتها. ومن خلال النافذة المنبثقة المخفية [21]، يمكن أن يواصل التطبيق العمل في الخلفية، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة محتوى الفيديو في وضع ملء الشاشة والدردشة مع الأصدقاء في نافذة منبثقة على جانب الشاشة.



ويوفر إصدار S Pen Fold[22] الجديد الأقل [23] حجمًا والأكثر إحكاما سهولة إضافية من التعليقات التوضيحية والتعبير عن الأفكار في الوقت الفعلي، مع إمكانيّة وضعه في الجيب بشكل مريح. تتميز حافظة Slim S Pen[24] بسماكة [25]مماثلة للحافظة العادية للطي ومتوفرة ضمن مجموعة متنوعة من الأنماط والألوان [26] حتى يتمكن المستخدمون من حمل أقلامهم بأناقة.



لمساعدة المستخدمين على القيام بالمزيد من المهام أثناء التنقل؛ توفر الشاشة [27] الرئيسية مقاس 7.6 بوصة مشاهدة واسعة وغير متقطعة حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بفيلمهم المفضل في الوضع الرأسي أو الأفقي. بالإضافة إلى ذلك، زادت ذروة السطوع بأكثر من 30%، بما يصل إلى 1750 شمعة[28]، لتجربة مشاهدة مثالية في الهواء الطلق، وحتى تحت ضوء الشمس الساطع.

يوفر نظام Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy [29]للمستخدمين تجربة ألعاب غامرة على أكبر شاشة هاتف ذكي من Galaxy ، كما يعزز الرسومات ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين الألعاب الديناميكية ووظائف الألعاب المتعددة.

ويضمن نظام التبريد المتطور لجهاز Galaxy Z Fold5 الأداء الأمثل خلال جلسات الألعاب الماراثونية، بفضل التقنية الذكية لتقليل وتشتيت الحرارة، وبالتالي توفير الحد الأدنى من الانقطاع وعدم حدوث انخفاض في جودة الأداء.



إحداث تأثير إيجابي على كوكب الأرض

تواصل سامسونج التزامها نحو الرؤية البيئية للشركة وتسريع الإجراءات التي تساعد في تحقيق أهدافها، بما في ذلك الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول نهاية عام 2030 لوحدة أعمال الأجهزة.



يتميز كل من Galaxy Z Flip5 و Galaxy ZFold5 بمجموعة [30]متنوعة من المواد المعاد تدويرها [31] تفوق نظيرتها في الأجيال السابقة، بما في ذلك الزجاج المعاد تدويره والألمنيوم والبلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، والذي يتم الحصول عليه من شباك الصيد المهملة وبراميل المياه وزجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات. وحتى الورق المستخدم في صندوق التغليف [32] الخاص بالهاتفين مصنوع من مواد معاد تدويرها [33] بنسبة 100%.



تم تصميم هذه الابتكارات أيضًا بشكل هادف لتحسين وتعزيز العمر الافتراضي. ويأتي كل جهاز مزودًا بخمس سنوات من تحديثات الأمان وأربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل، مما يساعد على إطالة دورة حياة المنتج.



التوفر

سيتوفر كل من Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 للطلب المسبق في أسواق محددة اعتبارًا من 26 يوليو، مع توفر الخدمة العامة اعتبارًا من 11 أغسطس.

يتيح Galaxy Z Flip5 للمستخدمين التعبير عن أنفسهم باستخدام الألوان بما في ذلك النعناع والجرافيت والكريمي واللافندر [34]، بالإضافة إلى مجموعة من الملحقات [35]بما في ذلك غطاء الأدوات الشفاف وغطاء Flap Eco-Leather وغطاء Flipsuit وغطاء سيليكون سهل الحمل مع حلقة لإنشاء مظهر أكثر تخصيصًا.



من جهته يتوفر Galaxy Z Fold5 باللون الأزرق الجليدي، والأسود الفانتوم،والكريمي[36]، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأغطية التي توفر التطبيق العملي والأناقة، بما في ذلك غطاء رفيع لقلم S Pen وغطاء أدوات شفافوغطاءمصنوع من الجلد وغطاء مع حزام[37].



تلتزم سامسونج بمنح العملاء راحة البال مع Samsung Care+ ، وهي خدمة دعم للتلف العرضي والإصلاحات وغيرها. ويمكن للعملاء الاستمتاع بخصومات خاصة أو مزايا مجانية خلال فترات الطلب المسبق[38].

(ملاحظة: تختلف عروض Samsung Care + باختلاف المنطقة والسوق، وبالتالي، يجب تخصيصه وفقًا لذلك).



للاطلاع على المزيد حول Galaxy Z Flip5وGalaxy Z Fold5، يرجى زيارة أي من المواقع التالية: www.samsungmobilepress.com أوwww.news.samsung.com/mena أو https://www.samsung.com/galaxy-z-flip5 أو

https://www.samsung.com/galaxy-z-fold5 .



المواصفات

Galaxy Z Flip5

الشاشة الشاشة الرئيسية 6.7-inch FHD+*

Dynamic AMOLED 2X

معدل التحديث المتكيف 120 هرتز (1 ~ 120)هرتز

(2640 x 1080, 22:9)Infinity Flex شاشة

* يُقاس حجم الشاشة الرئيسية في هاتف Galaxy Z Flip5 قطريًا ، ويبلغ 6.7 بوصة في شكل مستطيل كامل، و 6.6 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية؛ مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا.

شاشة الغطاء 3.4-inch Super AMOLED 60Hz Display*

720 x 748

306 PPI

* مقاسة قطريًا ، حجم شاشة غطاء Galaxy Z Flip5 هو 3.4 بوصة في شكل مستطيل كامل ؛ تبلغ مساحة المشاهدة الفعلية حوالي 95% من المساحة المستطيلة بالكامل بسبب الزوايا المنحنية والقطع السفلي.

الأبعاد والوزن أثناء الطي 71.9 x 85.1 x 15.1mm

* يُقاس سمك Galaxy Z Flip5 عند الطي من أعلى إلى أسفل زجاج Galaxy Z Flip5

غير مطوي 71.9 x 165.1 x 6.9mm

* لا يشمل سمك Galaxy Z Flip5 عند فتحه إطار الشاشة الرئيسية.

الوزن 187g

الكاميرا الكاميرا الأمامية 10MP كاميرا سيلفي

F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚

كاميرا خلفية مزدوجة 12MP كاميرا فائقة الاتساع

F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚

12MP كاميرا زاوية عريضة

Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚

APمعالج Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

* Snapdragon هو منتج لشركة Qualcomm Technologies، Inc. و / أو الشركات التابعة لها.

Snapdragon هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.

الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايتمع مساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايتمع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت



* تخضع سعة التخزين المتاحة للبرامج المحملة مسبقًا. قد يختلف خيار الذاكرة حسب السوق.

البطارية (مقياسي)3,700mAh بطارية مزدوجة

* تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. القيمة النموذجية هي متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. السعة المقدرة هي 3591 مللي أمبير في الساعة لهاتف Galaxy Z Flip5. قد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى.

الشاحن الشحن السلكي *: شحن يصل إلى 50% في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول 25 واط ** وكابل 3 أمبير USB-C ***

شحن لاسلكي سريع 2.0 ****

ميزة مشاركة الطاقة لاسلكياً *****

* شحن سلكي متوافق مع QC2.0 و AFC. نتائج الاختبارات المعملية الداخلية من سامسونج ، والتي تم إجراؤها باستخدام محول السفر بقدرة 25 وات بينما يتبقى 0% من الطاقة المتبقية ، مع إيقاف تشغيل جميع الخدمات والميزات والشاشة. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب الاستخدام الفعلي وظروف الشحن وعوامل أخرى.

** يُباع محول الطاقة بقوة 25 واط بشكل منفصل. استخدم فقط أجهزة الشحن والكابلات المعتمدة من Samsung.

*** الشحن اللاسلكي متوافق مع WPC.

**** تقتصر ميزةمشاركة الطاقةاللاسلكية على هواتفسامسونجأو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي WPC Qi ، مثل Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 و Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 و S22 series و Z Fold3 5G و Z Flip3 5G و S21 FE 5G ، سلسلة S21 ، Z Fold2 ، سلسلة Note20 ، سلسلة S20 ، Z Flip ، سلسلة Note10 ، سلسلة S10 ، سلسلة S9 ، سلسلة S8 ، سلسلة S7 ، سلسلة S6 ، Note9 ، Note8 ، Note FE ، Note5 ، والأجهزة القابلة للارتداء مثل Galaxy Buds2 Pro و Buds2 و Buds Pro و Buds Live و Watch6 و Watch6 Classic و Watch5 و Watch5 Pro و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. قد لا تعمل مع بعض الملحقات أو الأغطية أو الأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى. قد يؤثر ذلك على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات ، اعتمادًا على بيئة الشبكة الخاصة بك.

مقاومة الماء IPX8

* بناءً على ظروف الاختبار المعملي للانغماس في عمق يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة. اشطف البقايا / جفف إذا كانت مبللة. مقاومة الجهاز للماء ليست دائمة وقد تقل بمرور الوقت بسبب البلى الناجم عن الاستخدام العادي.

نظام التشغيل Android 13

One UI 5.1.1

الشبكة والربط 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Bluetooth® v5.3

* يتطلب اتصالاً مثاليًا بشبكة 5G ، ومتوفر في أسواق محددة. تحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مدى التوفر والتفاصيل. قد تختلف سرعات التنزيل والبث بناءً على مزود المحتوى واتصال الخادم وعوامل أخرى.



** يختلف مدى توفر طراز LTE باختلاف السوق وشركة الاتصالات. قد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم.

*** قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi 6E باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. يتطلب اتصالاً مثالياً. سوف يتطلب جهاز توجيه Wi-Fi 6E.

الاستشعارات مستشعر بصمة الإصبع (جانبي) ، مقياس التسارع ، مقياس الضغط الجوي ، مستشعر الدوران ، مستشعر مغناطيسي جغرافي ، مستشعر القاعة ، مستشعر القرب ، مستشعر الضوء

الأمان Samsung Knox with, Samsung Knox Vault

SIM بطاقة One Nano SIM* and one eSIM**

* تباع بطاقة SIM بشكل منفصل. قد يختلف التوفر حسب السوق وشركة الاتصالات.

** قد يختلف مدى توفر eSIM وفقًا لإصدار البرنامج والمنطقة وشركة الاتصالات. تحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك إذا كانت خطة شبكة الهاتف المحمول لديك تدعم eSIM.

الألوان نعناع، جرافيتي، كريمي، لافندر *

حصريًا لـ(Samsung.com) رمادي ، أزرق ، أخضر ، أصفر **

* قد يختلف مدى توفر اللون باختلاف السوق أو المنطقة أو شركة الاتصالات.

** الألوان الحصرية عبر الإنترنت متاحة فقط على موقع Samsung.com.



Galaxy Z Fold5

الشاشة الشاشة الرئيسية 7.6-inch QXGA+*

Dynamic AMOLED 2X

Infinity Flex شاشة (2176 x 1812, 21.6:18), 374ppi

معدل التحديث المتكيف 120 هرتز (1 ~ 120)هرتز



* يُقاس حجم الشاشة الرئيسية في هاتف Galaxy Z Fold5 قطريًا ، وهو 7.6 بوصة في شكل مستطيل كامل و 7.4 بوصة باحتساب الزوايا المنحنية ؛ المساحة الفعلية القابلة للعرض أقل بسبب الزوايا المنحنية.

شاشة الغطاء 6.2-inch HD+

Dynamic AMOLED 2X Display

(2316 x 904, 23.1:9), 402ppi

معدل التحديث المتكيف 120 هرتز (48 ~ 120)هرتز



* مقاسة قطريًا ، يبلغ حجم شاشة غطاء Galaxy Z Fold5 6.2 بوصة في شكل مستطيل كامل و 6.1 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية. مساحة المشاهدة الفعلية أصغر بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا.

الأبعاد والوزن أثناء الطي 67.1 x 154.9 x 13.4mm

* يُقاس سمك Galaxy Z Fold 5 عند الطي من أعلى إلى أسفل زجاج Galaxy Z Fold 5

غير مطوي 129.9x 154.9 x 6.1mm

* لا يشمل سمك Galaxy Z Fold5 عند فتحه إطار الشاشة الرئيسية.

الوزن 253g

الكاميرا كاميرا الغطاء 10MP كاميرا سيلفي

F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚

الكاميرا تحت الشاشة 4MP كاميرا تحت الشاشة

F1.8, Pixel size: 2.0μm, FOV: 80˚

كاميرا خلفية مزدوجة 12MP كاميرا فائقة الاتساع

F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚

كاميرا خلفية ثلاثية 12MP كاميرا فائقة الاتساع

F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚

50MP كاميرا زاوية عريضة

Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85˚

10MP كاميرا تليفوتوغرافي

PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0μm, FOV: 36˚, 3X optical zoom

* مستوى تقريب فائق الدقة 30 ضعفاً يتضمن تقريب بصري 3 أضعافوتقريب رقمي 30 ضعفاً بتقنية AI Super Resolution. قد يتسبب التقريب بمقدار 3 أضعاف في تدهور الصورة

APمعالج Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy

* Snapdragon هو منتج لشركة Qualcomm Technologies، Inc. و / أو الشركات التابعة لها.

Snapdragon هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.

الذاكرة (حصريا على Samsung.com ) ذاكرة 12 جيجا بايت مع تخزين داخلي 1 تيرا بايت

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 512 جيجابايت

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت



* قد يختلف التوفر حسب السوق أو القناة.

قد تختلف مساحة التخزين الفعلية حسب السوق والطراز وحجم الملف وتنسيقه.

البطارية 4,400mAh (typical) بطارية مزدوجة

* تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. القيمة النموذجية هي متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. السعة المقدرة هي 4270 مللي أمبير في الساعة لهاتف Galaxy Z Fold5. . قد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى.

الشاحن الشحن السلكي *: شحن يصل إلى 50% في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول 25 واط ** محول ** وكابل 3 أمبير USB-C ***

شحن لاسلكي سريع 2.0 ****

ميزة مشاركة الطاقة لاسلكياً *****

* شحن سلكي متوافق مع QC2.0 و AFC. نتائج الاختبارات المعملية الداخلية من سامسونج ، والتي تم إجراؤها باستخدام محول السفر بقدرة 25 وات بينما يتبقى 0٪ من الطاقة ، مع إيقاف تشغيل جميع الخدمات والميزات والشاشة. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب الاستخدام الفعلي وظروف الشحن وعوامل أخرى.

** يُباع محول الطاقة بقوة 25 واط بشكل منفصل. استخدم فقط أجهزة الشحن والكابلات المعتمدة من سامسونج

*** الشحن اللاسلكي متوافق مع WPC.

**** تقتصر ميزةمشاركة الطاقةاللاسلكية على هواتفسامسونجأو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي WPC Qi ، مثل Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 و Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 و S22 series و Z Fold3 5G و Z Flip3 5G و S21 FE 5G ، سلسلة S21 ، Z Fold2 ، سلسلة Note20 ، سلسلة S20 ، Z Flip ، سلسلة Note10 ، سلسلة S10 ، سلسلة S9 ، سلسلة S8 ، سلسلة S7 ، سلسلة S6 ، Note9 ، Note8 ، Note FE ، Note5 ، والأجهزة القابلة للارتداء مثل Galaxy Buds2 Pro و Buds2 و Buds Pro و Buds Live و Watch6 و Watch6 Classic و Watch5 و Watch5 Pro و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. قد لا تعمل مع بعض الملحقات أو الأغطية أو الأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى. قد يؤثر ذلك على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات ، اعتمادًا على بيئة الشبكة الخاصة بك.

مقاومة الماء IPX8

* بناءً على ظروف الاختبار المعملي للانغماس في عمق يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة. اشطف البقايا / جفف إذا كانت مبللة. مقاومة الجهاز للماء ليست دائمة وقد تقل بمرور الوقت بسبب البلى الناجم عن الاستخدام العادي.

نظام التشغيل Android 13

One UI 5.1.1

الشبكة والربط 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Bluetooth® v5.3

* يتطلب اتصالاً مثاليًا بشبكة 5G ، ومتوفر في أسواق محددة. تحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مدى التوفر والتفاصيل. قد تختلف سرعات التنزيل والبث بناءً على مزود المحتوى واتصال الخادم وعوامل أخرى.



** يختلف مدى توفر طراز LTE باختلاف السوق وشركة الاتصالات. قد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم.

*** قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi 6E باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. يتطلب اتصالاً مثالياً. سوف يتطلب جهاز توجيه Wi-Fi 6E.

المستشعرات مستشعر بصمة الإصبع (جانبي) ، مقياس التسارع ، مقياس الضغط الجوي ، مستشعر الدوران ، مستشعر مغناطيسي جغرافي ، مستشعر القاعة ، مستشعر القرب ، مستشعر الضوء

الأمان Samsung Knox with, Samsung Knox Vault

SIM بطاقة Up to two Nano SIM* and one eSIM**

* تباع بطاقة SIM بشكل منفصل. قد يختلف التوفر حسب السوق وشركة الاتصالات.

** قد يختلف مدى توفر eSIM وفقًا لإصدار البرنامج والمنطقة وشركة الاتصالات. تحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك إذا كانت خطة شبكة الهاتف المحمول لديك تدعم eSIM.

الألوان أزرق جليدي ، أسود فانتوم ، كريم *ي

(حصريا على Samsung.com ) رمادي وأزرق **

* قد يختلف مدى توفر اللون باختلاف السوق أو المنطقة أو شركة الاتصالات.

** الألوان الحصرية عبر الإنترنت متاحة فقط على موقع Samsung.com.







[1]شاشة غلاف Galaxy Z Flip5 هي الأولى في سلسلة Galaxy Z Flip المزودة بمستشعر القرب وأول شاشة غلاف Galaxy Z Flip لدعم HBM . تتميز شاشة الغلاف HBM الخاصة بهاتف Galaxy Z Flip5 بسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع للحصول على شاشة أكثر سطوعًا ووضوحًا.



[2]مقارنة بطرازات Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip السابقة.



[3]بناءً على ظروف الاختبار المعملي لانغماس الجهاز في عمق يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة. اشطف البقايا / جففها إذا كانت مبللة. مقاومة الجهاز للماء والغبار ليست دائمة وقد تقل بمرور الوقت بسبب البلى الناجم عن الاستخدام العادي.



[4]المحتوى المعاد تدويره قبل الاستهلاك: نفايات الزجاج المهملة الناتجة كمنتج ثانوي لتصنيع الزجاج. يتم سحق نفايات الزجاج هذه وتحويلها إلى كسارة ثم استخدامها كمكون في عملية تصنيع Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.



[5]مقارنة بهاتف Galaxy Z Flip4 . تقاس شاشة غطاء هاتف Galaxy Z Flip5 قطرياً، ويبلغ حجمها 3.4 بوصة في شكل مستطيل كامل؛ تبلغ مساحة المشاهدة الفعلية حوالي 95% من المساحة المستطيلة بالكامل بسبب الزوايا الدائرية والقطع السفلية.



[6]تُباع سلسلة Galaxy Watch6 بشكل منفصل. قد يختلف توفر الطراز واللون حسب السوق أو شركة الاتصالات.



[7]تباع الملحقات بشكل منفصل. قد يختلف توفر الطراز واللون حسب السوق أو شركة الاتصالات.



[8]تظهر أداة Media Controller فقط عند تشغيل الموسيقى.



[9]قد يختلف توفرمحفظة سامسونجوفقًا للبلد أو طراز الجهاز. قد تختلف العناصر المدعومة حسب البلد. محفظة سامسونج متاحة على الأجهزة التي تدعم P OS أو أعلى و Samsung Pay.



[10]الوضع المرن مدعوم بزوايا تتراوح بين 75 درجة و115 درجة.



[11]Dual Preview مدعومة على الأجهزة التي تعمل بنظام One UI 2.1 والإصدارات الأحدث.



[12]Auto Framing متاح فقط في وضع الفيديو. يجب تفعيل التأطير التلقائي قبل التسجيل. بعض مستويات دقة الوضوح وأبعاد الشاشة غير مدعمة. وهناك بعض الوظائف التي قد لا تتوفر عند إعداد التأطير التلقائي. لا يتم التعرف إلا على الأشخاص وبحد أقصى لا يمكن تجاوزه. متوفر على Samsung Camera و BlueJeans و Google Duo و Meta Messenger و Google Meet و Microsoft Teams و Cisco Webex Meet و Zoom. التأطير التلقائي متاح في عدسات مختارة.



[13]قد يتسبب في تدهور جودة الصورة.



[14]يختلف العمر الافتراضي الفعلي للبطارية حسب بيئة الشبكة والميزات والتطبيقات المستخدمة وتكرار المكالمات والرسائل وعدد مرات الشحن والعديد من العوامل الأخرى. تم التقدير وفقًا لمتوسط ملف تعريف الاستخدام الذي تم تجميعه بواسطة UX Connect Research . تم تقييمه بشكل مستقل بواسطة UX Connect Research بين 2023.06.19-2023.06.29 في الولايات المتحدة مع إصدار مُسبق في ظل الإعداد الافتراضي باستخدام شبكات LTE و 5GSub6..



[15]مقارنة بطرازات Galaxy Z Fold السابقة.



[16]قد لا تدعم بعض التطبيقات تعدد النوافذ Multi Window أو خاصية اقتران التطبيقات App Pair.



[17]قد لا تدعم بعض التطبيقات خاصية متابعة التطبيق.



[18]ميزة شريط المهام مدعومة على الشاشة الرئيسية فقط.



[19]يُباع إصدار S Pen Fold بشكل منفصل. استخدم فقطسامسونج S Pen Fold Edition المصمم لهاتف Galaxy Z Fold3 5G / Fold4 / Fold5 أو S Pen Pro . قد تؤدي جميع أقلام S أو قلم الشاشة الأخرى إلى تلف الشاشة. لا يحتوي Galaxy Z Fold5 على فتحة مدمجة لقلم S Pen . يقتصر دعم S Pen على الشاشة الرئيسية.



[20]بعض التطبيقات قد لا تدعم السحب والإفلات بكلتا اليدين.



[21]قد لا تدعم بعض التطبيقات النوافذ المنبثقة المخفية.



[22]حجم إصدار S Pen Fold لجهاز Galaxy Z Fold5 هو 4.35 مم مقارنة بـ 7.4 مم في Z Fold4 . يباع إصدار S Pen Fold بشكل منفصل. يباع غطاء قلم S Pen الرفيع (يتضمن إصدار S Pen Fold) بشكل منفصل. إصدار S Pen Fold متوافق فقط مع Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Fold4 و Galaxy Z Fold3 . جميع أقلام S أو أقلام الرسم الأخرى غير مصممة لـ Z Fold5 (بما في ذلك تلك التي تنتجها الشركات المصنعة الأخرى) وقد تتسبب في تلف الشاشة. لا يحتوي Z Fold5 على فتحة مضمنة لقلم S Pen . يقتصر دعم S Pen على الشاشة الرئيسية.



[23]يبلغ قياس إصدار S Pen Fold لجهاز Galaxy Z Fold5 4.35 مم ، مقارنة بـ 7.4 مم لهاتف Galaxy Z Fold4.



[24]يُباع إصدار S Pen Fold بشكل منفصل. يباع غطاء قلم S Pen الرفيع (يتضمن إصدار S Pen Fold ) بشكل منفصل. إصدار S Pen Fold متوافق فقط مع Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Fold4 و Galaxy Z Fold3 5G.



[25]سمك Galaxy Z Fold5 مع غطاء S Pen Slim Case هو 20.63 مم، و13.4 مم بدون الغطاء.



[26]تتضمن ألوان غطاء S Pen الرفيع الحالي وإصدار S Pen Fold جرافيت مع قلم S أسود، وغطاء رملي مع قلم S Pen مشمشي وغطاء باللون الأزرق الجليدي مع قلم S Pen أخضر زاهي.



[27]يُقاس حجم الشاشة الرئيسية في هاتف Galaxy Z Fold5 قطريًا، ويبلغ 7.6 بوصة في شكل مستطيل كامل و7.4 بوصة مع احتساب الزوايا المنحنية؛ وتكون لمساحة الفعلية القابلة للعرض أقل بسبب الزوايا المنحنية.





[28]منحت مؤسسة VDE Germany شاشة Dynamic AMOLED الخاصة بهاتف Galaxy Z Fold2 شهادة اعتماد 100% كثافة ألوان للهاتف المحمول ضمن نطاق ألوان DCI-P3، وهذا يعني أن صورك ليست باهته، وستحصل على ألوان بمنتهى النقاء والحيوية مهما اختلفت درجة السطوع. يمكن أن تحقق الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1750 شمعة، مما يعمل على تحسين مستوى التباين في جوانب المحتوى الرقمي بين الظلام والضوء، لتنعم بصورة أكثر إشراقاً مع نسبة تباين 3,000,000:1 مما يجعلك تستمتع بتجربة جهاز محمول أكثر سحراً.



[29]تظهر تحسينات أداء AP مقارنة بمجموعة شرائح الجيل السابق. يعتمد الأداء الفعلي على بيئة المستخدم والبرامج والتطبيقات المثبتة مسبقًا والشروط الأخرى. Snapdragon هو منتج خاص بشركة Qualcomm Technologies، Inc. و / أو الشركات التابعة لها.Snapdragon هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated. تم تحسين نظام Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy من أجل سامسونج. وتعد ادعاء Snapdragon الأسرع في العالم صحيحة اعتبارًا من 1 فبراير 2023.



[30]Galaxy Z Flip5: 15 مكوناً من مكونات الجهاز التي تحتوي على 10% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك أو الألمنيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاك كحد أدنى، أو بمعدل 22% من الزجاج المعاد تدويره قبل الاستهلاك. تتضمن هذه المكونات مفتاح الصوت، وحدة السماعة (العلوية والسفلية)، الجزء العلوي الخلفي، غطاء موصل الشاشة، كابل FPCB RF ، الوسط الخلفي، الصندوق الأمامي (الرئيسي)، الجزء الأمامي (الفرعي) ، مفتاح الصوت ، مفتاح الإصبع، جهاز الاستقبال Deco، موصل إلى حامل الموصل، علبة SIM ، نافذة فرعية ، زجاج خلفي. (Galaxy Z Flip4: 6 مكونات للجهاز).



Galaxy Z Fold5: 15 مكوناً من مكونات الجهاز التي تحتوي على 10% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك أو الألمنيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاكأو Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 بمعدل 22% من الزجاج المعاد تدويره قبل الاستهلاك. تتضمن هذه المكونات مفتاح الصوت، وحدة السماعة (العلوية والسفلية)، الجزء العلوي الخلفي، غطاء موصل الشاشة، كابل FPCB RF ، الوسط الخلفي، الصندوق الأمامي (الرئيسي)، الجزء الأمامي (الفرعي) ، مفتاح الصوت ، مفتاح الإصبع، جهاز الاستقبال Deco، موصل إلى حامل الموصل، علبة SIM ، نافذة فرعية ، زجاج خلفي. (Galaxy Z Fold4: 6 مكونات للجهاز). تستند القياسات المذكورة أعلاه على الوزن.



[31]تشمل أنواع المواد المعاد تدويرها مادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والتي يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة، و PBT المعاد تدويره بعد الاستهلاك الذي يتم الحصول عليه من زجاجات PET المهملة، وأجهزة الكمبيوتر المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والتي يتم الحصول عليها من براميل المياه، والألمنيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاك الذي تم الحصول عليه من مواد الخردة المهملة الناتجة عن منتج ثانوي أثناء التصنيع. تتم إعادة صهر المعدن الخردة وتصفيته بحثًا عن الشوائب ثم إعادة تدويره لصنع أجزاء ضمن عملية التصنيع فيسامسونج. هناك أيضًا زجاج مُعاد تدويره مُستهلك مسبقًا يتم الحصول عليه من نفايات الزجاج المتروكة كمنتج ثانوي لتصنيع الزجاج. يتم سحق نفايات الزجاج هذه وتحويلها إلى كسارة ثم استخدامها كمكون في عملية تصنيع Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.



[32]يتم استخدام الورق المعاد تدويره بنسبة 100% في مكونات الغطاء التالية: صندوق وحدة تغليف المنتج، واقي الغطاء، والصندوق اليدوي، والوسادة اليدوية، وحزام DLC.



[33]حصلت المواد الورقية المعاد تدويرها بنسبة 100% على مصادقة مطالبة بيئية (ECV).



[34]قد يختلف توفر اللون حسب السوق أو المنطقة أو شركة الاتصالات.



[35]تباع الملحقات بشكل منفصل. قد يختلف مدى توفر الطراز واللون حسب البلد أو مزود شبكة المحمول.



[36]قد يختلف توفر اللون حسب السوق أو المنطقة أو شركة الاتصالات.



[37]تباع الملحقات بشكل منفصل. قد يختلف مدى توفر الطراز واللون حسب البلد أو مزود شبكة المحمول.



[38]تطبق الشروط والأحكام. قد تختلف تغطية Samsung Care + ونوع الخدمة والعروض الترويجية حسب الدولة / المنطقة وقد يتم تطبيق الخصومات (رسوم خدمة إضافية).

للحصول على معلومات مفصلة عن + Samsung Care ، يرجى زيارةhttps://www.samsung.com/samsung-care-plus/..