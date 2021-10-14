سرايا العقبة ووتربارك تدعو الضيوف لاغتنام فرصة الاستمتاع بأجمل المغامرات المائية قبل الإغلاق الموسمي

الوكيل الاخباري - دعت "سرايا العقبة ووتربارك"، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، ضيوفها للاستمتاع بأجمل التجارب والمغامرات المائية خلال الشهر الأخير قبل إغلاق أبوابها لهذا الموسم في 30 تشرين الثاني.



وتستقبل "سرايا العقبة ووتربارك" الضيوف بأكثر من 25 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً تشمل العديد من التجارب العالمية المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن مثل وادي رم والبحر الأحمر ومدينة جرش وغيرها.وسيستمتع الضيوف بمفاجآت وتجارب ترفيهية استثنائية مثل هضاب بيلا التي تنطلق بضيوفها بسرعة إلى الأسفل في تجربة تتحدى كل قوانين الجاذبية من أعلى نقطة في مدينة الألعاب المائية، ومنزلقة صياغة التي تنطلق بالضيوف إلى الأسفل حيث الظلام الدامس وسط رشقات الماء القادمة من كل مكان، وكهف العجائبالذي يتيح للضيوف الدخول في أنبوب مظلم لا يمكنهم فيه تحديد وجهتهم قبل اندفاعهم خارجه باتجاه الماء، إلى جانب غيرها الكثير من الألعاب والمغامرات المائية.

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ولا تكتمل متعة زيارة سرايا العقبة ووتربارك دون تذوق أشهى المأكولات لدى "مطعم المدينة الوردية" الذي يعتبر المطعم الرئيسي الذي يقدم قائمة من أشهى المأكولات والمشروبات التي تعزز من التجربة الترفيهية للضيوف في مدينة الألعاب المائية.

وتتنوع قائمة الطعام من الأطباق العائلية الكبيرة، وصولاً إلى الوجبات الخفيفة بما في ذلك البرجر والبيتزا والباستا وغيرها الكثير، إضافة إلى المشروبات الخاصة والمنعشة.





كما تضم سرايا العقبة ووتربارك عدة أكشاك في مختلف أنحاء المدينة والتي تقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة مثل الفشار والناتشوز إلى جانب المثلجات والمشروبات الغازية والعصائر الطازجة وغيرها.



وتتولى شركة "فرح إكسبيرينسز" التابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" المطورة للوجهات في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي الشركة التي تدير العمليات التشغيلية لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية على جزيرة ياس في أبوظبي مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي بالإضافة الى كلايم أبوظبي.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.