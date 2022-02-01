سفير كوريا الجنوبية ومديرة مكتب اليونيسكو في الأردن يزوران كلية لومينوس الجامعية التقنية

الوكيل الاخباري - زار صباح اليوم سعادة السيد Lee Jae-Wan السفير الكوري والسيدة Min Jeong Kim مديرة مكتب اليونيسكو في عمان كلية لومينوس الجامعية التقنية،وكان في استقباله الدكتور أيمن مقابلة عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية.

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التقى سعادة السفير بطلبة الدبلوم الدولي – المستوى الثاني المستفيدين من منحة اليونيسكو، حيث قام بتسليمهم 166 جهاز كمبيوترمحمول، واستهل زيارته بعمل جولةفي المشاغل الهندسية ومختبرات الكلية الحديثة والمتطورة.

كما زار سعادته قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة الذي تم تجهيزه حديثًا بأعلى المستويات والأجهزة المتقدمة لتقديم أحدث البرامج في مجال الحوسبة، علمًا بأن القسم قام بطرح بكالوريوسحصري في Cloud computing والوحيد بالشرق الأوسط.



هذا وقد زار سعادته قسم الفندقة والسياحة الذي يعد من أكبر الأقسام الفندقية على مستوى المملكة والذي تم تجهيزه على شكل فندق 5 نجوم، حيث يضم 5 مطابخ تعليمية حديثة، بالإضافة إلى مطعم وغرفتي نوم لتعليم التدبير المنزليوقسم استقبال، وحاليًا يصل عدد الطلبة في القسم الفندقي إلى أكثر nمن 1000 طالب وطالبة.



اختتم سعادة السفير جولته بزيارة قسم تكنولوجيا السيارات الذي تم افتتاحه بالشراكة مع شركة بوش العالمية لتكنولوجيا المركبات، والذي يقدم برنامج بكالوريس ودبلوم دولي في هندسة تكنولوجيا السيارات الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.



إلى ذلك، التقى سعادة السفير ومديرة مكتب اليونيسكو في عمان عبر الانترنت المدير التنفيذي لمجموعة لومينوس للتعليم السيد إبراهيم الصفدي والذي رحب بهم وقام بشرح الرؤية الجديدة للمجموعة وبحث معهم سبل التعاون المستقبلي.





