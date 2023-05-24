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الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 24-05-2023 11:47 م

شخصيات سياسية واعلامية تبدى اعجابها بحرفية الشركة المهنية لصيانة الطائرات

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الوكيل الاخباري - زار عدد من الشخصيات السياسية و الاعلامية والحزبية امس الاربعاء مقر الشركة المهنية لصيانة الطائرات والتابعة لشركة الاردنية للطيران  في حرم مطار الملكة علياء الدولي وذلك بدعوة من الشركة  للاطلاع عن كثب وفي الميدان على الجانب الاخر من اعمال الشركة المتعلقة بصيانة الطائرات والعمليات الجوية والتدريب والتاهيل .

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وجال الوفد في اقسام المحطة الميدانية واستمعوا الى شرح مفصل من مدراء ورؤساء الاقسام للجوانب الفنية المتعلقة بكل مديرية وقسم من الاقسام داخل المحطة .


وابدى الوفد الزائر اعجابه بما شاهده واطلع عليه من حرفية عاليه  للشركة المهنية لصيانة الطائرات التى تعد واحدة من كبرى شركات الصيانة في منطقة الشرق الاوسط  وباتت وجهة معتمدة للصيانة من قبل عدد  كبير من شركات الطيران العربية والاجنبية حيث ان الشركه المهنيه لصيانه الطائرات معتمده من قبل الاتحاد الاوروبي و 36 دولة على مستوى العالم و العديد من المنظمات الدولية


كما اعتبر اعضاء الوفد الزائر الشركة مفخرة وطنية وقيمة مضافة في عالم الطيران ليس على مستوى الاردن فحسب  بل على مستوى الاقليم برمته .
ويذكر ان العاملين في هذه الشركة هم من فئة الشباب الاردني مؤهلين ومتخصصين في مجالات الطيران والنقل الجوي .

 

 


 





 

 





 

 

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