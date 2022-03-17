الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 05:02 م

شركة الأصايل صاحبة العلامة التجارية "الأصيل كوزمتكس" من أوائل الشركات الأردنية التي تحصل على شهادتي الأيزو 9001 و 22716

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الوكيل الاخباري - تسلمت شركة الأصايل لمواد التجميل صاحبة العلامة التجارية الأصيل كوزمتكس يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 شهادتي الايزو :شهادة الجودة ISO 9001 وشهادة GMP مستحضرات التجميل ISO 22716 وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات بنجاح والتي تثبت تقديم أعلى معايير الجودة العالمية المعتمدة وتم الحصول عليها من قبل شركة TQCSI  الاسترالية وهي الشركة الاولى في مجال التدقيق ومنح شهادات الايزو في العالم.

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تعد شركة الأصايل من أوائل شركات مستحضرات التجميل الأردنية التي تنال هذه الشهادات وهي تعتبر من الشركات المحلية المتميزة التي تهتم بالمحافظة على جمال المرأة وتقديم منتجات بجودة وفعالية عالية.


الحصول على هاتين الشهادتين كان أحد أبرز الأهداف التي سعت الشركة الى تحقيقها من خلال الجهود المبذولة للمساهمة في ارتقاء الشركة على كافة المستويات.



 




 

 


 

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