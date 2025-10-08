أبل تستعد لإطلاق نظارة ذكية.. إليك 5 ميزات متوقعة

الوكيل الإخباري- تستعد شركة أبل لإطلاق الجيل الأول من نظاراتها الذكية في عام 2026، وسط توقف مؤقت في تطوير الجيل القادم من سماعات Vision Pro. إليك أبرز ما نعرفه عنها حتى الآن:

اضافة اعلان



أبرز المميزات المتوقعة:

تصميم قابل للتخصيص: ستتوفر بخيارات متعددة من الإطارات والأذرع لتكون أيضًا قطعة أزياء، رغم التحدي التقني في دمج البطارية والمعالج والكاميرات.

بدون شاشة عرض: لن تحتوي على شاشة مدمجة، بل ستعتمد على الكاميرات والذكاء الاصطناعي.

الاعتماد على Siri: النسخة القادمة من سيري ستلعب دورًا محوريًا في التحكم، مع قدرات موسعة مثل الترجمة والتعرف على العناصر المحيطة.

ميزات متداولة: التقاط الصور، تسجيل الفيديو، تشغيل الصوت، الإرشاد، التعرف على النباتات والمعالم.

تكامل مع الآيفون: لن تعمل بشكل مستقل، بل ستعتمد على الاتصال بجهاز iPhone لأداء المهام الثقيلة وتوفير الطاقة.



التوفر والسعر:

يُتوقع الإعلان عنها أواخر 2026، مع إطلاق رسمي في 2027.

السعر لم يُعلن بعد، لكنه قد يكون تنافسيًا مقارنةً بنظارات Meta Ray-Ban التي تبدأ من 380 دولارًا.



👓 المشروع يمثل خطوة جديدة من أبل لمنافسة شركات مثل Meta وSnap في سوق الواقع المعزز والرؤية الذكية.