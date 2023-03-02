الخميس 02-03-2023
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الخميس، 02-03-2023 03:09 م

شركة المال للتمويل توقع اتفاقية لتطوير تطبيق الهواتف المحمولة الخاصة بها

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الوكيل الإخباري - وقعت شركة المال للتمويل وشركة ATOM KIT اتفاقية تعاون اليوم الخميس، للعمل على تطوير تطبيق الهواتف المحمولة الخاص بشركة المال للتمويل وإضافة ميزات جديدة تُسهل على المستخدمين طلب قروضهم من خلاله بشكل جديد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة المال للتمويل هي شركة تكنولوجيا مالية تأسست في كانون الأول لعام 2020م، حيث تتيح لعملائها إمكانية طلب سلف مالية لغاية 800 دينار وقروض تصل لغاية 2000 دينار، من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات وفروعها الرقمية المتواجدة في البريد الأردني. 

كما تتيح الشركة لعملائها امكانية طلب السلفة أو القرض كاش أو عن طريق الموقع الالكتروني او التطبيق الخاص بالشركة. 

وتقدم الشركة خدماتها المالية بأسلوب يُتيح للعميل الحصول عليها بطريقة أسرع وبمُتطلبات أقل.

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