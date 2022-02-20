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الأحد، 20-02-2022 01:03 م

شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير تعلن عن توقيع اتفاقيات جديدة ضمن الفرص الاستثمارية للمرحلة الثانية

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الوكيل الاخباري - وقّعت شركة "رؤية عمّان للاستثمار والتطوير"تحت رعاية معالي أمين عمّان الدكتور "يوسف الشواربه"والممثلة برئيسها التنفيذي المهندس "حمزة الحاج حسن"عدداً من الاتفاقيّات الاستثمارية الجديدة للمشاريع التي تم طرحها ضمن المرحلة الثانية من خلال الشركة، وذلك بحضور مدير عام بنك الاتحاد السيدة "ناديا السعيد" ومدير عام بنك القاهرة عمّان السيد "كمال البكري" وممثلين عن الجهات المستفيدة من الفرص الاستثمارية الجديدة.

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وقد تضمنت اتفاقيات المرحلة الثانية أربعة مشاريع استثمارية، كما يلي: اتفاقية بنك الاتحاد واتفاقية بنك القاهرة عمّان – لمشروع حي البنوك في منطقة عبدون - وبقيمة استثمار تصل إلى 2 مليون دينار أردني لكلّ منهما، بالإضافة إلى مشروع تجاري في منطقة أبو نصير بقيمة استثمارية تصل إلى 2.5 مليون دينار أردني، ومشروع تجاري في منطقة البنيّات بقيمة استثمارية تصل إلى نصف مليون دينار أردني.


وفي ذات السياق؛ أشاد القائمون على الجهات المستفيدة من الفرص الاستثمارية التي تم توقيعها مؤخراً بمدى الاحترافية التي أبداها فريق عمل شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، والتي تمثلت في السرعة والسلاسة التي تمت من خلالها الاتفاقيات، إلى جانب الاهتمام بأدق التفاصيل والخبرة في التعامل والتواصل.


وقد أشار "الحاج حسن" إلى أنه وبناءً على توجيهات معالي رئيس مجلس الإدارة / أمين عمّان - الدكتور "يوسف الشواربة"، فإن الأراضي الاستثمارية متاحة للجميع من خلال فرص استثمارية تنافسية يتم الإعلان عنها من قبل شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، وأنّ الشركة تركّز الآن على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أثبتت التجارب العالمية بأنها الحل الأمثل للوصول إلى التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.

 

وبيّن أنه قد تم طرح المجموعة الثالثة من الفرص الاستثماريةبداية الشهر الجاري، والتي تضمنت مجموعة من الفرص الاستثمارية في مناطق مختلفة في العاصمة عمّان، وما زال التقديم عليها مفتوحاً علماً بأن الشروط المرجعية متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني www.ammanvision.jo.


يشار إلى أن شركة "رؤية عمّان" للاستثمار والتطوير تعتبر ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمّان الكبرى، والمطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة، حيث تقدّم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار والتطوير للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهمة في نهضة العاصمة عمّان والمملكة عموماً ودفع عجلة الاقتصاد الوطني تنفيذاً للرؤية الملكية السامية.

 




 

 


 

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