شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تدعم حملة "لأهلنا في غزة" التي أطلقتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمائة ألف دينار

الوكيل الاخباري - فور إطلاق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة "لأهلنا في غزة" قامت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - بتقديم 100 ألف دينار كتبرع نقدي فوري للحملة، استكمالاً لدورها الوطني والتزامها تجاه القضايا الوطنية وتماشياً مع التوجّه الرسمي للمملكة الذي دائماً ما يقف في صف قضايا الأمة وحقوقها العادلة.



وأكد القائمون على الشركة الأردنية، أنها ستواصل الالتزام بالتوجه الأردني الرسمي، وأنها جزء من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الأردنية، وأنها مستقلة تماماً عن أي توجه لوكالات وعلامات تجارية في أي بلد آخر، وهو للأسف ما يغفل عنه الكثيرون.



كما أشاروا إلى أن فريق عمل الشركة الذي يتجاوز الـ 3000 شاب وشابة هم من الأردنيون، ورأس مالها أردني 100%.

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