شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تطلق خاصية الطلب والدفع عبر التطبيق لتجربة أكثر سرعة وسهولة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - عن إطلاق خدمة الطلب والدفع عبر التطبيق، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمة أسرع وأكثر سلاسة من خلال التقنية الحديثة.

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وتمكّن هذه الخدمة الجديدة الزبائن من اختيار وجباتهم، وتحديد طريقة الاستلام، وإتمام الدفع مباشرة عبر تطبيق ماكدونالدز الأردن، مما يضمن سرعة جاهزية الطلب عند وصولهم إلى الفرع المحدد، مع تقليل وقت الانتظار. ويأتي هذا التحديث كجزء من التزام ماكدونالدز الأردن بتطوير خدماتها الرقمية وتحسين تجربة العملاء من خلال الابتكار المستمر، واعتماد أحدث التقنيات في عملياتها التشغيلية.



وبحسب القائمين على شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – فإن هذه الخاصية الجديدة ستسهم في تحقيق دقة أعلى وأخطاء أقل، كما توفر للزبائن تجربة مخصصة، حيث تتيح معرفة اسم العميل لتقديم خدمة أكثر تخصيصاً، إلى جانب الراحة والسرعة وتقليل وقت الانتظار وتخفيف الضغط على فريق العمل، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة.



كما أن الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها لمنح العملاء مزيداً من المرونة والراحة في الحصول على وجباتهم المفضلة، متوفرة حصرياً للطلبات التي يتم استلامها من الفروع، ولا تشمل التوصيل المنزلي.