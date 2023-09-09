ضمن برنامج "ملكية سيارة السائقين" "طلبات" الأردن تواصل تسليم ملكية عدد من سيارات أسطولها لسائقيها

الوكيل الإخباري - تقديراً منها للتميز والتفاني لدى السائقين الذي تعتبرهم العمود الفقري لعملياتها، تواصل شركة "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخراً تسليم ملكية السيارات ضمن أسطولها لسائقيها من فئة العقود الثابتة ممن أتموا ثلاثة أعوام متتالية من العمل لديها، والذين استطاعوا استيفاء معايير الأداء المتميز ضمن برنامج "ملكية سيارة السائقين" الموجه لهذه الفئة من السائقين.

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وكانت الشركة قد سلّمت خلال العام الماضي 2022 ملكية 45 سيارة لسائقيها، فيما سلّمت منذ بداية العام الجاري 2023 ملكية 60 سيارة للسائقين عليها، وذلك بناء على مؤشرات الأداء الرئيسة المنصوص عليها في العقود المبرمة مع السائقين والتي تشمل استكمال عدد الطلبات الناجحة ونسبة القبول المطلوبة للطلبات، فضلاً عن تحقيق الالتزام المطلوب بحضور الشفتات المختارة وبالمواعيد، هذا بالإضافة لتحقيق نسبة صفر شكاوى من العملاء أو المطاعم والمقاهي والمتاجر ضمن منصة "طلبات".



وفي تعليق لها على هذا الشأن، قالت إدارة شركة "طلبات" في الأردن أن الشركة تخطط لنقل ملكية المزيد من السيارات وتسليمها بالكامل لسائقي العقود الثابتة الذين يستوفون شروط ومعايير البرنامج ومؤشرات الأداء ضمنها، بمجرد استكمال التقييمات والإجراءات القانونية، مبينةً أنها تهدف للمضي قدماً باستدامة عملها كقوة دافعة لجميع الأطراف المعنية بأعمالها بالتركيز على السائقين الذين لا تدخر جهداً لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم مع مزايا وحوافز تؤثر بشكل إيجابي في حياتهم، خاصة وأنها لا تهدف للاستثمار التجاري فقط، مهنئة السائقين الذين استحقوا ملكية سياراتهم بجدارة.



وتعبّر "طلبات" في الأردن من خلال هذه الخطوة عن التزامها الشديد تجاه سائقي أسطولها من مختلف الفئات، والذين تخصص لهم العديد من برامج الرعاية، التي تجسد معها سعيها الدائم لتمكينهم، بما لا يقتصر على تشغيلهم وتوفير الفرص المدرة للدخل لهم.



