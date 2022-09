طالبتان من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحصلان على منحة منظمة مهندسي الطاقة العالمية (AEE)

الوكيل الإخباري - حصلت الطالبتان ساندي يعقوب ميكيل وليليان أبو آغا تخصص هندسة قدرة وطاقة كهربائية في الجامعة على منحة مالية من منظمة مهندسي الطاقة العالمية (AEE) ، والدعوة لحضور المؤتمر العالمي للطاقة "AEE World Energy Conference and Expo 2022, Georgia World Congress, Atlanta, GA"، بالإضافة إلى عضوية مجانية في جمعية مهندسي الطاقة، وتوفير العديد من المراجع والمصادر في قطاع الطاقة.

وجاء اختيار الطالبتين ضمن معايير دولية معتمدة كالعلامات الجامعية، والأوراق البحثية التي قدمت لمناقشتها على مستوى كافة فروع جمعية مهندسي الطاقة الطلابية على مستوى العالم.

كما سينشر في المؤتمر العالمي للطاقة 2022 بحث بإشراف الدكتورة مجد غازي بطارسة للطالبة ساندي يعقوب بعنوان

"A Brief Overview of Energy Storage Systems for Electric Vehicle Applications and Their Grid Impact"، وستستفيد الطالبة ليليان أبو آغا من منحتها في الحصول على شهادات مهنية في مجال الطاقة المتجددة. حيث حصلت الطالبة ساندي ميكيل رئيس النادي في الجامعة على منحة Association of Energy Engineers Foundation Scholarship، كما حصلت الطالبة ليليان أبو آغا على منحة Council on Women in Energy and Environmental Leadership Scholarship.



ومن جانبه، أشاد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم بالطالبتين وتفوقهما مؤكدًا على دور الأندية الطلابية في دعم إنجازات الجامعة، وتوفير سبل انخراط أعضائها في أنشطة من شأنها صقل مواهبهم وإبداعاتهم.



كما وأكد مشرف النادي الدكتور أيمن فزع، أن نادي جمعية مهندسي الطاقة AEE في الجامعة هو جزء من جمعية AEE العالمية، التي تعنى بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويواظب النادي على إقامة النشاطات التوعوية في مجال الطاقة متضمنة عقد المحاضرات التثقيفية، وعقد الورشات العملية، وتنظيم الزيارات الميدانية للشركات التي تعمل في هذا المجال.