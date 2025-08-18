بحث التعاون بين مؤسسة نهر الأردن واتحاد الجمعيات الخيرية

وأكدت البريشي، خلال لقائها الخوالدة اليوم الاثنين، استعداد المؤسسة للتعاون وتطوير شراكات عملية مع الاتحاد، بما يضمن تحقيق التكامل في تقديم الخدمات، وتعزيز فرص الوصول إلى المجتمعات المحلية بشكل أكثر فاعلية.
وعرضت لرؤية المؤسسة ورسالتها في تمكين مختلف فئات المجتمع من تنمية قدراتهم الاقتصادية، وابتكار حلول مُثلى لتمكين المجتمعات.
من جهته، أشار الخوالدة، بحضور مدير عام الاتحاد، خليل القبيسي، إلى الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم الاستقرار الاجتماعي، مشيدًا بخبرة مؤسسة نهر الأردن في تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة.
وأكد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج الموجهة للفئات الأقل حظا، والاتحادات والجمعيات في المحافظات.
