بحث التعاون بين مؤسسة نهر الأردن واتحاد الجمعيات الخيرية

الوكيل الإخباري- بحثت مدير عام مؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي، مع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عامر الخوالدة، سبل التعاون المشترك لتعزيز العمل المجتمعي، ودعم المبادرات التنموية والخدمية الموجهة للأسر والأفراد.

وأكدت البريشي، خلال لقائها الخوالدة اليوم الاثنين، استعداد المؤسسة للتعاون وتطوير شراكات عملية مع الاتحاد، بما يضمن تحقيق التكامل في تقديم الخدمات، وتعزيز فرص الوصول إلى المجتمعات المحلية بشكل أكثر فاعلية.



وعرضت لرؤية المؤسسة ورسالتها في تمكين مختلف فئات المجتمع من تنمية قدراتهم الاقتصادية، وابتكار حلول مُثلى لتمكين المجتمعات.



من جهته، أشار الخوالدة، بحضور مدير عام الاتحاد، خليل القبيسي، إلى الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم الاستقرار الاجتماعي، مشيدًا بخبرة مؤسسة نهر الأردن في تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة.