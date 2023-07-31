"طلبات" الأردن تختتم دورة السلامة على الطريق الموجهة لسائقيها بالتعاون مع المعهد المروري الأردني

الوكيل الإخباري - كجزء من برنامج "أسبوع السلامة المرورية"، والذي تنفذه دورياً بشكلٍ ربع سنوي، نفذت "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع المعهد المروري الأردني وكجزء من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها به، سلسلة من الجلسات التدريبية والتوعوية التي تمحورت حول السلامة على الطرق، والتي استهدفت سائقيها من خلالها.

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وكانت الجلسات التدريبية والتوعوية التي انعقدت كل أربعاء خلال شهر تموز، قد صممت خصيصاً لتعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى سائقي السيارات والدراجات، والذين أتيحت لهم الفرصة للاستفادة من معارف وخبرات مسؤولي المعهد المروري الأردني الذين تولوا مهمة تقديم الجلسات. وقد تناولت الجلسات التدريبية والتوعوية العديد من المواضيع الهامة وذات العلاقة بالسلامة على الطرق، بما فيها حوادث الطرق وأسبابها المشتركة، وقوانين السير والمرور الأردنية المعدلة، فضلاً عن المبادئ الأساسية للقيادة الآمنة.



ويعد برنامج "أسبوع السلامة المرورية" واحداً من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الشركة خلال العام الماضي 2022 في مختلف دول المنطقة التي تعمل فيها. ويعكس البرنامج مدى اهتمام "طلبات" بتعزيز السلامة المرورية للمساهمة في خلق طرق آمنة للجميع، مخصصة أسبوعاً كل ثلاثة أشهر لزيادة الوعي حول القيادة المسؤولة والآمنة وترسيخ سلوكياتها، بما يبرز التزام الشركة الراسخ تجاه ضمان السلامة ليس فقط لسائقيها، بل لجميع مستخدمي الطرق.



وتسلط شراكة "طلبات" الأردن والمعهد المروري الأردني الضوء على الرؤية والجهود المشتركة للطرفين نحو الحفاظ على الموارد البشرية بإحداث التأثير المنشود على سلوكياتها على الطرق بجعلها آمنة ومسؤولة وذكية، ما يزيد أثر عمليات الطرفين الإيجابي على المجتمع.

