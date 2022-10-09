عرموش للاستثمارات السياحيه ( ماكدونالدز الاردن ) بعنوان "ماكدونالدز الأردن تدعم مبادرة لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار الحرجية

الوكيل الإخباري - في إطار سعيها الدائم لدعم الجهود الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء بالمملكة والأعمال التطوعية التي من شأنها أن تحافظ على البيئة في المملكة، واستكمالاً لمسؤوليتها المجتمعية المنطوية تحت مظلة المنصة الشاملة "سواعدنا نشمية"؛ أعلنت ماكدونالدز الأردن عن دعم المبادرة التي أطلقتها جمعية أندية الليونز لزراعة 400 شجرة في حديقة الشريف زيد بن شاكر "المدينة الرياضية".

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وخلال المبادرة التي شارك فيها مجموعة من الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم، فإنه وبحسب ماكدونالدز الأردن تعتبر وسيلة لدمجهم بالمجتمع وحثّهم على المشاركة في هذه الأنشطة التي من شأنها أن تحافظ على البيئة. وقد عمل متطوعون من ماكدونالدز الأردن على زراعة 100 شجرة إضافية ضمن المبادرة ذاتها، إلى جانب إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة بمشاركة الأطفال والحاضرين.



يذكر أن منصة المسؤولية المجتمعية الشاملة لماكدونالدز الأردن "سواعدنا نشمية" تقدم أمثلة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تأتي في صميم المسؤولية المجتمعية بأسلوب شامل، وتعتبر أحد أهداف إنشائها منح الباحثين عن مبادرات وبرامج مجتمعية وإنسانية ووطنية الفرصة للاطّلاع على الجهود التي تبذلها السلسلة، والاستلهام منها وصولاً إلى نهضة شاملة عمادها تبنّي الجهات المختلفة واجبها الأخلاقي والإنساني تجاه الوطن وأبنائه، وتحت مسمّى عام وهو المسؤولية المجتمعية.