عروض صيف 2023 الى إسطنبول و طرابزون مع الإبتسامة للسياحة والسفر

الوكيل الإخباري -
اسطنبول + طرابزون 599 دينار | 9 ايام 8 ليالي ( يشمل 5 جولات ) اضافة اعلان
📍 رحلة خاصة بتاريخ 15/6/2023
📍اسعارنا تشمل:
- تذاكر الطيران الدولي و الداخلي.
- الاقامة 4 ليالي في اسطنبول شامل الافطار.
- الاقامة 4 ليالي في طرابزون شامل الافطار.
- جولتين في اسطنبول.
- 3 جولات في طرابزون.
- المواصلات من المطار للفندق و العكس بالمدينتين.
- جميع الضرائب الاردنية و التركية
🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊
⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً ⏰
للحجز والاستفسار:
عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :
0771030000 - 065822111
عمان - دوار الشرق الاوسط :
0788885020 - 064742021
الزرقاء :
0788882111 - 053982021
سحاب :
0777723030 - 064023031