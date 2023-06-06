عروض صيف 2023 الى إسطنبول و طرابزون مع الإبتسامة للسياحة والسفر

الوكيل الإخباري -

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اسطنبول + طرابزون 599 دينار | 9 ايام 8 ليالي ( يشمل 5 جولات )📍 رحلة خاصة بتاريخ 15/6/2023📍اسعارنا تشمل:- تذاكر الطيران الدولي و الداخلي.- الاقامة 4 ليالي في اسطنبول شامل الافطار.- الاقامة 4 ليالي في طرابزون شامل الافطار.- جولتين في اسطنبول.- 3 جولات في طرابزون.- المواصلات من المطار للفندق و العكس بالمدينتين.- جميع الضرائب الاردنية و التركية🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً ⏰للحجز والاستفسار:عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :0771030000 - 065822111عمان - دوار الشرق الاوسط :0788885020 - 064742021الزرقاء :0788882111 - 053982021سحاب :0777723030 - 064023031