الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 06-06-2023 01:29 م

عروض صيف 2023 الى إسطنبول و طرابزون مع الإبتسامة للسياحة والسفر

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الوكيل الإخباري - اسطنبول + طرابزون 599 دينار | 9 ايام 8 ليالي  ( يشمل 5 جولات ) اضافة اعلان

📍 رحلة خاصة بتاريخ 15/6/2023
📍اسعارنا تشمل:
- تذاكر الطيران الدولي و الداخلي.
- الاقامة 4 ليالي في اسطنبول شامل الافطار.
- الاقامة 4 ليالي في طرابزون شامل الافطار.
- جولتين في اسطنبول.
- 3 جولات في طرابزون.
- المواصلات من المطار للفندق و العكس بالمدينتين.
- جميع الضرائب الاردنية و التركية
🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊 
⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً ⏰
للحجز والاستفسار:
عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :
0771030000 - 065822111  
عمان - دوار الشرق الاوسط :
 0788885020 - 064742021
الزرقاء :
 0788882111 - 053982021
سحاب :
 0777723030 - 064023031

 




 

 


 

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