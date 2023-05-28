فندق الريتز – كارلتون عمّان يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملياته ونجاحاتها

الوكيل الإخباري - يحتفل فندق الريتز – كارلتون عمّان بمرور عام على انطلاقته في المملكة، وبإنجازاته القياسية التي سطرها منذ أن شرع أبوابه رسمياً أواخر أيار من العام 2022، والتي أصبح من خلالها وجهة الضيافة الرائدة والأرقى في العاصمة الأردنية، والمتميزة بخدماتها الفائقة وذات المعايير المتفردة، التي أحدث نقلة نوعية في عالم الضيافة الفاخرة، ولفتت الأنظار المحلية والدولية للفندق، كما ساهمت في نيله قائمة من الجوائز والإشادات المرموقة التي يتطلع لإضافة المزيد منها لسجله عبر السنوات القادمة مع خطط مستقبلية طموحة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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وكان فندق الريتز – كارلتون عمّان قد حظي منذ البداية باهتمام كبير وسامٍ؛ حيث استهل عملياته التشغيلية بعد تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بافتتاحه، ما برهن على مكانته باعتباره معلماً بارزاً، كما قد استطاع مع إدخاله لعلامة الريتز – كارلتون المترفة إلى المملكة أن يجذب الانتباه إليه، ويكتسب شهرة واسعة النطاق في أنحاء العالم، حتى أنه أدرج في دليل فوربس للسفر للعام 2022 عن فئة الفنادق الفاخرة المرتقبة والموصى بها.



وفي تعليق له، قال المدير العام لفندق الريتز - كارلتون عمّان، طارق درباس: "حقق فندق الريتز – كارلتون عمّان نجاحاً باهراً بفضل التفاني للتميز في الخدمة الفائقة من أجل خلق تجارب استثنائية لا مثيل لها ولا تنسى للضيوف.

نفخر بهذا النجاح والإنجازات المحرزة حتى الآن، والتي نلتزم بتعزيزها عبر الالتزام بمواصلة الارتقاء بمستوى خدماتنا والتجارب التي نقدمها، بما ينعكس على مشهد ومعايير الضيافة الفاخرة في الأردن."

ويتميز فندق الريتز – كارلتون عمّان الذي يشكل إضافة مميزة لأفق مدينة عمّان، بموقعه الاستراتيجي في قلب العاصمة، وببنائه على ارتفاع 20 طابقاً، وبما ينطوي عليه من مكونات صممت بدقة وفي إطار خالص من الأناقة والتطور واللمسات العصرية.

ويتألف الفندق من 194 غرفة، و34 جناحاً، توفر جميعها للضيوف إقامة فاخرة وممتعة ومريحة، خاصة مع المساحات الفسيحة للغرف والأجنحة، ومع الخدمات التي يتفرد الفندق بها، والتي بات بفضلها الوجهة المفضلة الأولى للضيوف من المسافرين والسياح القادمين للمملكة، سواء بهدف الترفيه أو العمل. هذا ويضم الفندق الذي يقدم العديد من وسائل الراحة أيضاً مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرافق، بما فيها تلك المخصصة لخدمة رجال الأعمال والسياح وفقاً لأعلى معايير الرعاية، والمشتملة على 5 غرف للاجتماعات، وقاعة لاجتماعات الأعمال الخاصة، فضلاً عن صالة كلوب لاونج للخدمات الشخصية الراقية، وقاعة احتفالات كبيرة من حيث المساحة البالغة 1,050 متراً مربعاً، والتي تعتبر اليوم الوجهة الأكثر تفضيلاً لإقامة حفلات الزفاف.

وإلى جانب كل ذلك، فإن الفندق يتميز بشكل خاص بما يحتضنه من مرافق وخيارات الطعام والشراب، ومن أبرزها مطعم "روبيرتوز" الإيطالي الشهير، الذي يعد التوسع الأحدث لمطعم "روبيرتوز" في دبي – أحد أهم الوجهات الفاخرة المفضلة هناك. ويصطحب الفندق من خلال مطعم "روبيرتوز" الضيوف في رحلة مميزة إلى عالم النكهات الإيطالية الأصيلة والمحضرة بلمسة عصرية تكتمل متعة تذوقها مع الإطلالة البانورامية المميزة لمدينة عمّان والتي يتمتع بها، والأجواء النابضة بالحياة لأمسية مثالية، وسط خطط لإضافة وافتتاح المزيد من المطاعم المميزة مستقبلاً، والتي سيتم الكشف عنها في حينه.



وجنباً إلى جنب مع الالتزام الشديد والدؤوب تجاه خدمة ضيوفه ونزلائه، يلتزم فندق الريتز – كارلتون عمّان تجاه خدمة المجتمع المحلي ودعمه وتمكينه. وفي هذا السياق، فقد أحدث الفندق على مدار عامه الأول وبمشاركة واسعة من موظفيه، العديد من التأثيرات الإيجابية التي طالت شبكة من الجمعيات الخيرية، إلى جانب الانخراط في دعم مجموعة من النشاطات والمبادرات المجتمعية والإثرائية، فضلاً عن مساندة عدد من منظمات المجتمع المدني من خلال التعاون معها لتقديم لمسة من الأصالة للضيوف عبر أعمال ومنتجات هذه المنظمات، الأمر المنطوي على انعكاسات اجتماعية إيجابية كثيرة.



وتكليلاً لتميزه الاستثنائي في خدمة الضيوف وتأثيرات أعماله التي صبغ بها قطاع الضيافة في المملكة وارتقى عبرها بمعاييره، فقد استحق فندق الريتز – كارلتون عمّان اختياره لاحتضان حفل جوائز السفر العالمية World Travel Awards لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2022، والذي يعد الأول لها في الأردن، في الوقت الذي نال فيه جائزة وتسمية الفندق والمنتجع الصحي الفاخر الرائد في الشرق الأوسط لعام 2022 ضمن الحفل، والذي تم اختيار مديره العام، طارق درباس، كأفضل مدير فنادق عام لقيادته المتميزة للفندق. وقد أثرى الفندق هذه الإنجازات بإضافة جائزة أفضل فندق فاخر في العالم لعام 2022 لسجله، والتي نالها عن معاييره الاستثنائية وجودة خدماته ضمن الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية الذي أقيم في فندق قصر البستان ريتز - كارلتون مسقط في سلطنة عُمان، وإلى جانبها جائزة "أفضل مطعم فندقي في الأردن لعام 2022"، والتي حصدها مطعم "روبيرتوز" خلال حفل جوائز فنون الطهي العالمية في دبي.



ومثلما حمل العام الأول له نجاحات كبيرة، فإن العام الثاني سيحمل المزيد منها، وذلك مع الخطط التطويرية التي وضعها فندق الريتز – كارلتون عمّان، والتي سيواصل معها تقدمه والارتقاء بمعايير الضيافة في المملكة، والتي تتماشى مع السمات المميزة لعلامة الريتز – كارلتون