قريةُ الراحة: البيئةُ العائليةُ العصرية والأولى من نوعها في مدينة العقبة بعيونِ سكانها

الوكيل الاخباري - من بين فعالياتٍ متنوعةٍ ومتكررةٍ تهدفُ إلى زيادةِ الروابطِ وتعزيزِ روح العائلةِ الواحدةِ ما بين أفراد مُجتمع قرية الراحة، أقامت إيجل هيلز الأردن فعاليةً نهارية حضرها عددٌ من سيداتِ مُجتمعِ قرية الراحة برفقةِ أصدقائهن وأقاربهن ممن تمت دعوتهن للمشاركة في الفعالية، والتي تحفز اسلوب الحياة و الغذاء الصحي مع جلسةَ تمارين رياضية.

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بسؤال الحاضرات عن سبب اختيارهم و عائلاتهن لقرية الراحةِ وعن رأيهن بالحياةِ ضمن هذا المُجتمع العصري الأول من نوعه في مدينة العقبة، علقت عددٌ من السيدات بأن هذا يرجعُ لما يوفرهُ مُجتمعُ قريةِ الراحةِ من بيئةٍ عصريةٍ وعائليةٍ بامتياز تُتيحُ للمُقيمِ فيها الاستمتاع بجمال الطبيعةِ ونمطِ حياةٍ هادئ، إضافةً إلى وجودِ العديدِ من المرافقِ المتنوعةِ كالمسابح والنادي الرياضي وأماكن لعب الأطفال التي يُمكنُ للأطفالِ الاستمتاعُ فيها بوقتهم وطفولتهم ضمن بيئةٍ آمنةٍ ومُناسبةٍ لهم؛ والخياراتُ المتنوعةُ للوحدات السكنيةِ والخدماتُ العامةُ والشاملةُ التي توفرها إدارةُ قريةِ الراحةِ للساكنين على مدار الساعة. كل هذه الميزات تجعلُ من قريةِ الراحةِ بيئةً استثنائيةً تُلبي احتياجاتِ وتطلعاتِ واهتماماتِ جميع أفراد العائلة.



تقع قريةُ الراحةِ في مدينةِ العقبة،المشروع المميز الذي عزمت إيجل هيلز الأردن من خلاله على توفير بيئةً عائليةً بامتيازٍ لكل من يبحثُ عن نمطِ حياةٍ عصري مُزينٍ بجمال الطبيعة.

بمساحتها المُمتدةَ لما يصلُ إلى 185,000 متراً مربعاً، تحتضنُ القريةُ العديدَ من الوحداتِ السكنيةِ المُختلفةِ من شقق و فلل بالإضافة للمرافقِ المتنوعةِ لتتناسبَ مع مُختلفِ الاحتياجات العائلية؛ ولتوفرَ بذلك نمطَ حياةٍ مُميزٍ قائمٍ على الراحةِ والخصوصيةِ للمُقيمين فيها.



منذ إنطلاقتها في عام 2015، لم تدخر إيجل هيلز الأردن أي جهدٍ في تطويرِ مُجتمعاتٍ مُتكاملةٍ ترتقي بأسلوبِ الحياةِ في الأردن.

بإنجازاتها الكبيرة والاستثنائية ورؤيتها الواضحة، ساهمت إيجل هيلز الأردن، عن طريق مشاريعها في كلٍ من عمان والعقبة، في إحداثِ طفرةٍ إيجابيةٍ في المملكةِ على صعيدِ السياحةِ والاستثمار ونمطِ حياةِ الأفراد؛ الأمرُ الذي عزز من مكانةِ الأردن ككل كوجهةٍ تجارية وسياحيةٍ واستثماريةٍ مميزةٍ على صعيدِ المنطقةِ والعالم.













