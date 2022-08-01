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الإثنين، 01-08-2022 03:20 م

"كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يكشف عن الروزنامة النهائية لتصفياته لعام 2022

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الوكيل الإخباري - كشف القائمون على "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"–الذي يقام برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات" لمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية عالميًا- عن روزنامة التصفيات المحلية المؤهِّلة للنهائيات، والتي ستقام في دول المنطقة بين شهريْ تموز/ يوليو وآب/أغسطس من العام الجاري.

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تعود منافسات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"لهذا العام بمستوى تنظيمي أقوى وأوسع؛ يشمل تصفيات محلية تُقام في 12 بلدًا من المنطقة، يتأهل منها 24 سائق أجهزة محاكاة ممن تجاوزت أعمارهم16 عامًا إلى نهائيات إقليمية تقام في العاصمة الأردنية عمّان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.


يُقام كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا2022 تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"؛ مُمثلًا بالأردنية لرياضة السيارات، وبتنظيم من "ديزيرت فوكس رايسينج".


بعد إتمام المراحل اللوجستية والتنظيمية للروزنامة بالتنسيق مع الاتحادات المحلية في البلدان المشاركة، قُسِّمَت التصفيات المحلية على 3 مراحل؛ لتضم المرحلة الأولى أربعة أيام متتالية لكل من الأردن ومصر ولبنان وقبرص ابتداءً من 28 تموز/ يوليو وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه.


أما المرحلة الثانية من التصفيات المحلية، فتقام بعد أقل من أسبوعين من المرحلة الأولى وتضم الكويت يوم4 آب/ أغسطس، تليها موريتانيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب في الفترة ما بين12 إلى 14 الشهر نفسه.

 

وتقام المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة ما بين 25 و28 آب/ أغسطس؛ ليتأهل منها أفضل وأقوى المواهب في السباقات الرقمية من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

 




 

 


 

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