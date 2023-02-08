الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

متى يتراجع المنخفض الجوي في الاردن ؟

سقوط سور منزل في بلدية السرحان دون تسجيل إصابات

صور الملك في الثلج

تأخير دوام مستشفى الجامعة ليوم غد إلى العاشرة صباحا

شاهد : عودة تساقط الثلوج في الاردن - فيديو

قرار من البنك المركزي حول موعد دوام البنوك غدا الخميس

مديرية الأمن العام تحذر من تشكل الصقيع وخطر الانزلاق

مآسي أطفال تحت أنقاض الزلزال في تركيا وسوريا - فيديوهات

الملك: القضية الفلسطينية الجوهر الأساسي لتحركات الأردن الدبلوماسية

الأربعاء، 08-02-2023 02:59 م

كابيتال بنك يتعاقد مع الأجنحة العربية / الحصرية للسفر / مستشفى العبدلي لتزويد كبار العملاء بمزايا خاصة

Capital Bank Abu Ghazaleh Group Agreement- IMAGE


الوكيل الإخباري - وقع كابيتال بنك وشركة الأجنحة العربية / الحصرية للسفر / مستشفى العبدلي على اتفاقية تضم مجموعة من المزايا التي تضاف إلى الميزات والخدمات التي يقدمها البنك لكبار عملائه.

اضافة اعلان

وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعامين كاملين، ستقوم الشركات المذكورة بمنح كبار العملاء في البنك تأميناً خاصاً في مستشفى العبدلي، إضافة إلى حجز طيارات خاصة لعملاء البنك من شركة الأجنحة العربية، وبأسعار تفضيلية. كما ان الاتفاقية تشمل توفير حجوزات السفر الخاصة لموظفي البنك.

 

وقد أعرب السيد أحمد أبو غزالة، الرئيس التنفيذي لشركة الأجنحة العربية / الحصرية للسفر / مستشفى العبدلي، عن اعتزازه وتقديره لهذه الشراكة وأننا نسعى دائما لشراكات جديدة لتوسيع خدماتنا وتقديم الأفضل لشركائنا وعملائهم المميزين. وقال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داوود الغول:" ينسجم توقيعنا لهذه الاتفاقية مع استراتيجيتنا في البنك والتي نهدف من خلالها إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لكبار عملائنا، إضافة إلى توفير مجموعة من الامتيازات التي تؤمن لهم سبل الراحة والرفاهية". ويولي كابيتال بنك عملائه خاصة كبار العملاء منهم اهتماماً خاصاً باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز عمله، وذلك من خلال تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية المحلية والعالمية المقدمة من خلال مستشار مالي متخصص يقوم بدراسة وتقديم أفضل الخيارات الاستثمارية التي تلائم تطلعاتهم، إضافة إلى الحصول على كافة الحلول الاستثمارية المقدمة من شركة كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثماري لكابيتال بنك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
DAD

شركة دار الدواء تتبرع بـ 750 ألف دولار للسوريين المتضررين من الزلزال الأخير.

329276541_692193359254080_3224762257799692696_n

سلسلة Galaxy S23: تصميم يأخذ في الحسبان كوكب الأرض

329962428_6026461484077010_2455633545106340776_n

فلاورد تغلق جولة استثمارية قبل الطرح العام الأولي Series C بقيمة 156 مليون دولار

certacure-zain-business-Logo

زين تطرح نظام إدارة المستشفيات القائم على الحوسبة السحابية بالتعاون مع CertaCure

WhatsApp Image 2023-02-07 at 10.38.55 AM

المخرج السينمائي العالمي تشارلي كوفمان الحائز على جوائز يعتمد على هاتف سامسونج من سلسلة Galaxy في تصوير فيلمه القصير الجديد ضمن تجربة الكاميرا الملحمية

جانب من الدورة التدريبية

انطلاق الدورة المجانية الأولى للعام 2023 في مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة

أخبار متعلقة
Capital Bank x Ryalize- image

شراكة بين كابيتال بنك و "ريالايز" لإطلاق منصة تسمح لموظفي الشركات بالحصول على جزء من رواتبهم المكتسبة قبل موعدها

Capital Bank Winterization- image

كابيتال بنك يدعم 40 عائلة ضمن برنامج "تشتية" التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

Capital Bank chairman- Bassem Al Salem (002)

كابيتال بنك يحقق نمواً متميزاً مع نهاية العام 2022 وأرباحه الصافية تصل إلى 91 مليون دينار وإجمالي أصوله إلى 7 مليارات دينار

Capture

كابيتال بنك يختتم حملة"طريقك دهب" للعام 2022 ويعلن أسماء الفائزين بالجوائز الخمس الكبرى

Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يطلق منصة "كابيتال بنك الالكترونية للأعمال"