كابيتال بنك يتعاقد مع الأجنحة العربية / الحصرية للسفر / مستشفى العبدلي لتزويد كبار العملاء بمزايا خاصة

الوكيل الإخباري - وقع كابيتال بنك وشركة الأجنحة العربية / الحصرية للسفر / مستشفى العبدلي على اتفاقية تضم مجموعة من المزايا التي تضاف إلى الميزات والخدمات التي يقدمها البنك لكبار عملائه.

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وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعامين كاملين، ستقوم الشركات المذكورة بمنح كبار العملاء في البنك تأميناً خاصاً في مستشفى العبدلي، إضافة إلى حجز طيارات خاصة لعملاء البنك من شركة الأجنحة العربية، وبأسعار تفضيلية. كما ان الاتفاقية تشمل توفير حجوزات السفر الخاصة لموظفي البنك.

وقد أعرب السيد أحمد أبو غزالة، الرئيس التنفيذي لشركة الأجنحة العربية / الحصرية للسفر / مستشفى العبدلي، عن اعتزازه وتقديره لهذه الشراكة وأننا نسعى دائما لشراكات جديدة لتوسيع خدماتنا وتقديم الأفضل لشركائنا وعملائهم المميزين. وقال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، داوود الغول:" ينسجم توقيعنا لهذه الاتفاقية مع استراتيجيتنا في البنك والتي نهدف من خلالها إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية لكبار عملائنا، إضافة إلى توفير مجموعة من الامتيازات التي تؤمن لهم سبل الراحة والرفاهية". ويولي كابيتال بنك عملائه خاصة كبار العملاء منهم اهتماماً خاصاً باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز عمله، وذلك من خلال تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية المحلية والعالمية المقدمة من خلال مستشار مالي متخصص يقوم بدراسة وتقديم أفضل الخيارات الاستثمارية التي تلائم تطلعاتهم، إضافة إلى الحصول على كافة الحلول الاستثمارية المقدمة من شركة كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثماري لكابيتال بنك.





