الثلاثاء 2025-11-11 01:54 م
 

هايبرماكس تُطلق حملة "ماكس فرايدي" بعروض حصرية وخصومات تصل إلى 50%

الثلاثاء، 11-11-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هايبرماكس، العلامة التجارية للمواد الغذائية التي تملكها وتديرها بشكل كامل شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، إطلاقها حملة "ماكس فرايدي" التي تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لتُقدِّم لعملائها تجربة تسوّق استثنائية تجمع بين القيمة، والتنوع، والراحة.اضافة اعلان


وخلال فترة الحملة، سيستمتع العملاء بخصومات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والملابس، والمستلزمات المنزلية، بالإضافة إلى التوصيل المجاني* لجميع الطلبات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، كما تتيح إمكانية التقسيط دون فائدة على الأجهزة المنزلية بالتعاون مع البنوك المشاركة. وتعكس هذه العروض التزام هايبرماكس بتقديم قيمة حقيقية وتجارب تسوّق مبتكرة تتمحور حول العملاء وتلبي احتياجات المجتمع الأردني.

كما أطلقت هايبرماكس مسابقة تفاعلية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتيح للمشاركين فرصة الفوز بهاتف آيفون 17.

لمزيد من المعلومات حول الحملة وعروضها الحصرية وطريقة المشاركة في المسابقة، يُرجى متابعة صفحات هايبرماكس الرسمية على فيسبوك وإنستغرام.

*تطبّق الشروط والأحكام.
-انتهى
 
 
