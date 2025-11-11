مجمع الملك الحسين للأعمال يختتم بنجاح فعاليات ملتقى الاستدامة الصحية تحت شعار "من أجل غد صحي ومستدام"

وقد جاء تنظيم الملتقى انسجاماً مع رؤية المجمع في بناء بيئة صحية مستدامة، وجمع مختلف الأطراف لرفع الوعي بالتحديات الصحية المستقبلية، وتحفيز الاستثمار والابتكار في البحوث والتكنولوجيا الطبية، كجزء من جهود بناء نظام صحي مرن وقادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، والارتقاء بالاقتصاد الصحي الذي يعد محركاً لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للخدمات العلاجية والطبية.
وفي تعليق له حول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: "نجسد من خلال استضافتنا للملتقى التزامنا بمسؤوليتنا المهنية والمجتمعية، والتي تدفعنا لخلق مساحات حوارية تجمع الفكر العلمي والتطبيق العملي في مجالات الصحة والبيئة والتكنولوجيا، بما ينعكس على سوية الإبداع والاستثمار في تطوير الاستدامة الصحية، وبالتالي ورفع جودة الحياة."
وشهد الملتقى برنامجاً حافلاً تضمن مجموعة من الكلمات والجلسات التي تناولت قضايا معاصرة تمس مستقبل الرعاية الصحية، استهلت بجلسة افتتاحية قدمها كل من مؤسسي Longevity Structures، السيد صالح المطبقاني، والسيد جورج ريكر الذي قدم بدوره منفرداً جلسة استعرض خلالها رؤيته حول إنشاء مركز مؤثر للاستدامة الصحية في الأردن.
وقد شمل الملتقى جلسة حول تطوير أدوية تسهم في ديمومة الصحة قدمها الباحث أندرو ستيل، وجلسة حول بناء اقتصاد مرن يتماشى مع التغيرات الديموغرافية قدمها الخبير فِل نيومان، كما شمل جلسة قدمها الخبير براين كيندي حول المؤشرات الحيوية لشيخوخة الإنسان وتحسين جودة الحياة، تبعها حلقة نقاشية جمعت كافة المتحدثين، وشهدت حواراً مفتوحاً مع الجمهور حول مستقبل الأبحاث والابتكار في مجال الشيخوخة. وتضمن الملتقى جلسة أخيرة، قدمها الخبير خالد حاج يونس حول تحسين الصحة برؤية جديدة عبر إثراء الحياة وتحسين جودتها. وفي ختام الملتقى، أكد المهندس عز الدين في كلمته الأخيرة أن الاستدامة بمختلف أبعادها تشكل قيمة أساسية توجه كل مبادرات المجمع، معرباً عن التطلع إلى تحويل ما شهدته جلسات الملتقى من أفكار ومخرجات إلى خطط عملية وشراكات استراتيجية.
ويعد مجمع الملك الحسين للأعمال اليوم نموذجاً متقدماً في تطبيق مفاهيم الاستدامة الحضرية والصحة المؤسسية، من خلال بنيته التحتية الذكية، ومعاييره الصديقة للبيئة، وتصميمه الذي يوازن بين العمل والحياة؛ حيث إنه لا يوفر بيئة عمل متطورة للشركات ورواد الأعمال فقط، بل يشكل مركزاً حيوياً يجمع الابتكار، والمعرفة، والخدمات بما فيها الخدمات الصحية في منظومة واحدة تسهم في تعزيز الإنتاجية دون المساس بجودة الحياة.
