مجمع الملك الحسين للأعمال يختتم بنجاح فعاليات ملتقى الاستدامة الصحية تحت شعار "من أجل غد صحي ومستدام"

الوكيل الإخباري- اختتم مجمع الملك الحسين للأعمال فعاليات ملتقى الاستدامة الصحية الذي استضافه على مسرح مبنى The Domain تحت شعار "من أجل غد صحي ومستدام"، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الصحة والابتكار والاستدامة.

وقد جاء تنظيم الملتقى انسجاماً مع رؤية المجمع في بناء بيئة صحية مستدامة، وجمع مختلف الأطراف لرفع الوعي بالتحديات الصحية المستقبلية، وتحفيز الاستثمار والابتكار في البحوث والتكنولوجيا الطبية، كجزء من جهود بناء نظام صحي مرن وقادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، والارتقاء بالاقتصاد الصحي الذي يعد محركاً لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للخدمات العلاجية والطبية.



وفي تعليق له حول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: "نجسد من خلال استضافتنا للملتقى التزامنا بمسؤوليتنا المهنية والمجتمعية، والتي تدفعنا لخلق مساحات حوارية تجمع الفكر العلمي والتطبيق العملي في مجالات الصحة والبيئة والتكنولوجيا، بما ينعكس على سوية الإبداع والاستثمار في تطوير الاستدامة الصحية، وبالتالي ورفع جودة الحياة."

وشهد الملتقى برنامجاً حافلاً تضمن مجموعة من الكلمات والجلسات التي تناولت قضايا معاصرة تمس مستقبل الرعاية الصحية، استهلت بجلسة افتتاحية قدمها كل من مؤسسي Longevity Structures، السيد صالح المطبقاني، والسيد جورج ريكر الذي قدم بدوره منفرداً جلسة استعرض خلالها رؤيته حول إنشاء مركز مؤثر للاستدامة الصحية في الأردن.