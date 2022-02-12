كاميرات هواتف OPPO تصوير احترافي مدعم بخاصية الذكاء الاصطناعي

الوكيل الاخباري - عندما تخطط لشراء هاتف ذكي ومتطور، ستجد نفسك أمام قائمة لا حصر لها من موديلات وماركات الهواتف بامتيازاتها وخصائصها التي يطول شرحها، لكن أصبح ملفتاً اليوم أن خاصية "الكاميرات المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي" هي من أبرز العوامل الرئيسية التي ستدعم قرار شرائك لجهاز معين دون غيره.



لم تُغفل شركة OPPO العالمية، والتي تتوق دائماً إلى وضع تكنولوجيا الهواتف الأحدث والأفضل بين يدي عملائها، فكرة أن جودة الصورة ووضوحها ونقائها العاليين هي عامل أساسي في اختيار وشراء الهواتف الذكية، لذلك يلحظ المتتبع لسلسلة هواتف هذه الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية،هاجسها المستمر لمنح مستخدمي هواتفها تجارب تصوير وتسجيل فيديوهات غامرة وغير مسبوقة.



في الفقرات التالية سنستعرض معكم وعلى عجالة بعضاً من خصائص كاميرات هواتف هذه الشركة العملاقة، والتي سيرغب من خلالها عشاق التصوير بتجربة هذه الهواتفوالخصائص المذهلة لهذه الكاميرات، خصوصاً وأن تطوير هذه الأجهزة استغرق سنوات من البحث والعمل وضخ الملايين من الاستثمارات.

تصوير مدعم بالذكاء الاصطناعي



لعل أكثر ما يلفت اهتمام مستخدمي سلسلة هواتف OPPO الذين يتجاوز عددهم ٧٠ مليون مستخدم حول العالم شهرياً، ويقومون بالتقاط متوسط ٢ مليار صورة وأكثر من ٢٠٠ مليون ذكرى عبر الفيديو، تلكالخصائص المذهلة التي تتمتع بها كاميرات هذه الهواتف والتي تمنح هؤلاء المستخدمين قدرات تصوير قوية وباحترافية عالية.

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معظم هواتف OPPO من الإصدارات الجديدة وتحديداً سلسلة Reno مجهزة بخاصية الفيديو المحسن بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة تصوير فيديو البورتريهوالتقاطه بطريقة أكثر وضوحاً وسطوعاً وبألوان نابضة بالحياة وذلك بفضل خاصية تتبع الضوء المحيط آلياً، سواء كنت تصور في الليل، أو بضوء خلفي قوي في النهار.



تتضمن هواتفRenoإما كاميرات رباعية أو ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي ومستشعر حرارة اللون المخصص لالتقاط الألوان بشكل أكثر دقة.



وفي الوقت الذي تقدم فيها خاصية توهج الفيديو بورتريه، مؤثرات توهج رائدة في تصوير الفيديو بالهاتف الذكي وبجودة سينمائية،مع الحفاظ على مظهر طبيعي وساطع لموضوع الصورة، فإن خاصية فيديو تجميل البورتريه تطبق مؤثرات تجميل هادئة وطبيعية على الفيديو بورتريه، كذلك تستطيع هذه الخاصية التعرف على ١٩٣ نقطة وجهية في وضع الفيديو، مع تطبيق مؤثرات التجميل بمزيد من التدقيق، والتخصيص، والأصالة، كما تتيح خاصية تتبع التركيز البؤري المحسن للفيديو، التعرف على موضوع الصورة الرئيسي وتتبعه باستمرار وثبات.



كما تمتاز سلسلة هواتف رينو6 بتصميمها المتقن وقدرتها على تقديم صور وفيديوهات عالية الجودة لتسجيل جميع اللحظات المميزة بفضل مزاياها فائقة التطور.



هاتف OPPO A55 ابتكار شامل و مميز

لم تقتصر هذه الخصائص المذهلة على سلسلة هواتف رينو فقط، بل امتدت لتشمل أيضاً قائمة لا حصر لها من هواتف OPPO، لذا وجدنا من الضروري تسليط الضوء على كاميرا هاتف A55 التي تأتي بدقة 50 ميجابكسل معزّزة بالذكاء الاصطناعي وتقنية pixel binning بالإضافة إلى كاميرا Bokeh بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط بورتريهات جميلة ودقيقة، إضافة إلى كاميرا Macro بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الرئيسية المزدوجة والمحاطة فتحتها بحلقات زخرفية على شكل قرص مضغوط تمنح الهاتف مظهراً متميزاً، عدا عن ذلك تمتاز الصور الملتقطة خلال الليل بوضوحها ونقائها العاليين، كما تظهر بنفس الوقت التفاصيل الدقيقة لخلفية المادة المراد تصويرها بفضل Backlight HDR ،بينما تقوم خاصية الضبط الليلي بضبط الصورة في البيئات المعتمة، وفي حال الحاجة إلى مصدر للضوء، يوفر ضوء التعبئة 360° طريقة ممتعة وتفاعلية لالتقاط صورة سيلفي واضحة في بيئة خافتة من خلال إضاءة الشاشة واستخدام هذا كمصدر للضوء.



أما كاميرا السلفي 16 ميجابكسل والتي تمتاز بخاصية الذكاء الاصطناعيAIفتساعد على الحفاظ على السمات الطبيعيّة للمستخدمين، وهذه الميزة أيضاً متاحة على الكاميرا الخلفية، ويمكن أن تلمس حتى لون بشرة المستخدم وفقا لظروف الإضاءة، والعمر، أو حتى الجنس، مع المحافظة على تفاصيل البشرة.



التوافر في السوق

هاتف OPPO A55 متوفر في السوق الأردني بسعر169 دينار، باللونين الأزرق و الأسود المرصع بالنجوم . كما تتوفر سلسلة هواتف رينو 6 في السوق الأردني باسعار تتراوح بين 299 دينار و 599 دينار أردني



وللحديث بقية ..

