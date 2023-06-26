الإثنين 26-06-2023
الوكيل الاخباري

تحديد ساعات دوام باص عمان خلال عطلة العيد

وزارة التربية تعلن عن ترقيات واسعة

برقم غير مسبوق .. إنجاز 39 ألف معاملة في إدارة الترخيص أمس الاحد

3515 طن من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

اخترقت "سكين" صدره… إنقاذ حياة شاب 19 عاما في مستشفيات البشير

مواطن يعاني من أمراض نفسية يطعن نفسه ويصيب ابنته في الزرقاء

البنك المركزي يُصدر مذكرة للبنوك بشأن الدوام خلال عيد الأضحى

بدء موسم الخوخ والدراق .. ومدير السوق المركزي يوضح حول الاسعار

الأوقاف توضح حول تأجير بعض دورات المياه التابعة للمساجد الرئيسية

توجيه وايعاز من مدير الأمن العام بمناسبة عيد الأضحى

الإثنين، 26-06-2023 12:27 م

كريم تطابق التبرعات التي يقدمها أعضاء برنامج Careem Plus خلال عيد الأضحى المبارك

WhatsApp Image 2023-06-26 at 12.27.45 PM


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، عن مطابقة جميع التبرعات التي يقدمها أعضاء برنامج الاشتراك الشهري كريم بلاص "Careem Plus" في الأردن  والإمارات العربية المتحدة من خلال تطبيق كريم باعتبارها "عيديّة" للاحتفال بعيد الأضحى، وذلك من 26 يونيو إلى 2 يوليو 2023.

ويمكن مشتركي كريم بلاص "Careem Plus" التبرع لأكثر من ثماني جمعيات خيرية في الاردن بما في ذلك منصة نوى ومؤسسة إيليّا نُقُل ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، وذلك من خلال واجهة "التبرعات" على الشاشة الرئيسية للتطبيق.

ويوفر مشتركي كريم بلاص "Careem Plus" في الأردن حوالي 20 دينار أردني شهريًا، وقد يتمكن البعض من توفير حوالي 70 دينار في الشهر. ويجدر الذكر أن أحد العملاء قام بتوفير 350 دينار أردني منذ الاشتراك ببرنامج كريم بلاص ويعتبر هذا الرقم الأعلى حتى الآن. وتشمل فوائد برنامج كريم بلاص "Careem Plus"  في الاردن تمكين المستخدمين من الاستفادة من خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على طلبات الطعام من آلاف المطاعم والتي تزيد قيمتها عن 5 دنانير، ورصيد كريم مرتجع على 10 رحلات بقيمة 10%, ومساعدة أسرع من أفضل مقدمي الخدمة.


وبهذا الصدد قال جاسكاران سينغ، نائب رئيس المنتجات في كريم: "عيد الأضحى هو وقت للاحتفال وإظهار الكرم.

اضافة اعلان

وبما أننا التطبيق الرائد لتلبية كل الاحتياجات في المنطقة، فلدينا فرصة فريدة لاستخدام منصتنا لدعم المجتمعات المحتاجة بالتعاون مع عملائنا. ومن دواعي سرورنا أن نقدم لأعضاء Careem Plus قيمة أكبر من خلال مضاعفة تأثيراتهم الإيجابية ومطابقة أي تبرعات يقومون بتقديمها من خلال التطبيق، بغض النظر عن حجمها."

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "كشركة  نابعة من عمق هذه المنطقة، يتمحور هدفنا حول تبسيط حياة الناس في محيطنا وتحسينها، بالاضافة الى إحداث تأثير ذو مغزى في مجتمعاتنا.

فخلال شهر رمضان المبارك من هذا العام، قدمت كريم ميزة تمكن العملاء من التبرع نيابةً عن الآخرين. والآن، بمناسبة عيد الأضحى، تواصل كريم تعزيز روح العطاء عن طريق تشجيع مشتركي كريم بلاص "Careem Plus" على التبرع لهدف خدمة مجتمعاتنا المحلية".

وقد أطلقت كريم في وقت سابق من هذا العام العديد من المبادرات الرمضانية التي تمكن العملاء من دعم المجتمعات المحتاجة، مثل التبرع نيابة عن الآخرين لمختلف الجمعيات الخيرية. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تواصل كريم تعزيز روح العطاء، كما تدعو أعضاء Careem Plus إلى إظهار المزيد من دعمهم وكرمهم.

انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام  والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلص هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.

للاشتراك بخدمة "Cplus"، يرجى تحميل تطبيق كريم من متجر التطبيقات "أبل ستور"، أو "جوجل بلاي"، أو تحديث نسخة التطبيق للحصول على أحدث خدمات كريم.للتبرع، يمكن للعملاء اختيار واجهة "التبرعات" على الشاشة الرئيسية واختيار مبلغ التبرع والأعمال الخيرية التي يريدون التبرع لها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
من اليمين- الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة فهد الحساوي والرئيس التنفيذي لشركة زين تك أندرو حنا

"زين تك" و "دو".. شراكة استراتيجية لتمكين المؤسسات من دفع عجلة الابتكار

ww

القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقعان اتفاقية لتطهير منطقة امتياز الشركة الجنوبية من الألغام

logo zain

زين راعي الاتصالات الحصري لمبادرة علماء الغد الأردنية 2023

355662783_639884238170129_3182308720860258140_n

حلويات حبيبة تعلن طرح معمول العيد بتغليف جديد وأسعار مميزة

ST_2022_0902_launch_b-2048x1153

سامسونجSmartThings تعزّز شراكتها مع Philips Hue لخلق تجارب أفلام وموسيقى وإضاءة منزلية ذكية غامرة

WhatsApp Image 2023-06-25 at 10.05.51 AM

"طلبات مارت" تحتفي بالذكرى السنوية الثالثة مع عملائها بالعديد من العروض الاستثنائية والجوائز القيمة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-06-07 at 2.17.21 PM

تكية أم علي تطلق حملة الأضاحي تحت شعار "أضحيتك فيها الخير...وحسبتها غير"