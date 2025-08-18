الإثنين 2025-08-18 07:00 م
 

تعرف على مدة السجن لمن يتخلف عن خدمة العلم .. تفاصيل

الإثنين، 18-08-2025 05:23 م
الوكيل الإخباري-  قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، الاثنين إن الحالات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم وتتخلف عن أداء الخدمة، ستطبق عليها العقوبات الواردة بقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية والمتمثلة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبعدها يعود للخدمة.اضافة اعلان


وأشار الحياري إلى أن آلية الاستدعاء والإبلاغ ستتم وفقا لنظام أعمال التجنيد من خلال وزارة الداخلية ومديريات الشرطة في مديرية الأمن العام، وعبر تطبيق "سند" والرسائل النصية القصيرة (SMS).

ولفت الحياري إلى أن الحكومة عملت على إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن خدمة العلم وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من إقرار تعديلات القانون واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن عقوبة التخلف عن خدمة العلم لا يمكن استبدالها، وكل من يتخلف عن الخدمة سيعاقب.

وأعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، والحياري، تفاصيل برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة والمتدرجة.

ويأتي البرنامج تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفي إطار رؤية وطنية شاملة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني، بهدف إعداد المزيد من الشباب المنضبط والواعي، والقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وصون مكتسبات الوطن.
 
 
