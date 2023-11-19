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الأحد، 19-11-2023 03:39 م

لأول مرة في الأردن إطلاق خدمة “Arabi Shopix” للشركات الصغيرة والمتوسطة من شركة أكابس بالتعاون مع البنك العربي

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة أكابس للتكنولوجيا المالية مؤخراً خدمة عربي شوبكس “Arabi Shopix” بالتعاون مع البنك العربي والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، حيث تتيح هذه الخدمة لعملاء شركة أكابس والبنك العربي من التجار إمكانية بناء موقع إلكتروني وتصميمه كجزء من مجموعة شاملة ومتكاملة من الحلول التكنولوجية والمصرفية الرقمية التي صُمّمت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج "عربي  SMEs"، وذلك تماشياً مع التزام شركة أكابس والبنك العربي المستمر بتوفير حلول تكنولوجية و مصرفية مرنة ومتطورة لعملائهما. 

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وتوفر خدمة “Arabi Shopix” للتجار إمكانية تصميم وبناء مواقع تجارة إلكترونية متكاملة عالية الأداء والسرعة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم من حيث التصميم والمحتوى، وذلك لعرض منتجاتهم بطريقة مبتكرة ومنظمة ومن ثم بيعها عبر الانترنت بطريقة سهلة وآمنة. وتتميز هذه المواقع بوجود خاصية مراقبة المخزون بطريقة سهلة وبسيطة، عدا عن تخصيص بوابة دفع الكترونية آمنة عن طريق البنك العربي، وتوفير خدمات الشحن المدمجة وبأسعار مناسبة.
وكانت مجلة "يوروموني" العالميّة قد قيمت المزايا التي تقدمها خدمة "Arabi Shopix" ومنحتها جائزة "أفضل الابتكارات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة".


وتجدرالإشارة هنا إلى أن شركة أكابس للتكنولوجيا المالية قد تأسست في العام 2021 من قبل البنك العربي لتكون الذراع التكنولوجية للبنك والتي يساهم البنك من خلالها في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية لقطاع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً واقليمياً. وقد حصل البنك العربي مؤخّراً على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة تقديراً للخدمات التي يقدمها لهذا القطاع كان أبرزها هذا العام جائزة "أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط" من مجلة "يوروموني" العالميّة، وجائزة "أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن" من مجلة "غلوبال فاينانس" العالمية. 

 




 

 


 

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