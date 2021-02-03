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الأربعاء، 03-02-2021 12:14 م

للسنة السابعة على التوالي وعلى المستوى العالمي JTI تنال شهادة أفضل بيئة توظيف للعام 2021

jti


الوكيل الاخباري - في مستهل العام الجديد؛ حققت الشركة اليابانية العالمية للتبغ JTI إنجازاً جديداً حافظت عليه للسنة السابعة على التوالي، عبر فوزها بجائزة أفضل بيئة توظيف للعام 2021، ولتكون ضمن قائمة الـ 16 من أصل 1600 شركة معتمدة مشاركة كأفضل بيئة عمل على المستوى العالمي.

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بالإضافة إلى ذلك؛ عمل القائمون على الجائزة على تكريم JTI العالمية على التقدم الذي حققته خلال العام، وذلك في مجال رفاهية الموظفين، التنوع والشمول. ويأتي تصنيف هذه الجائزة بالاعتماد على الممارسات التي تنتهجها أقسام الموارد البشرية للشركات، والتي وفقاً للعديد من الدراسات التي أجراها معهد Top Employer Institute – المسؤول عن التقييمات المستقلة للجائزة – حققت لدى JTI نجاحاً استثنائياً في تهيئة بيئة توظيف مثالية، تعتمد على التطور المستمر للموظف وتوفر بيئة عمل مناسبة للتقدم وتطوير المهارات.


هذا وقد حصلت الشركة على جائزة أفضل بيئة توظيف للعام الجديد بصفة عالمية، وذلك في آسيا والمحيط الهادىء وأوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية.


وبهذه المناسبة، عبر السيد "أندرو ستيفنز" مدير عام شركة JTI الأردن وفلسطين عن سعادته بهذا الإنجاز، وعلق بقوله: "يسعدني اليوم أن أعلن أننا وللسنة السابعة على التوالي نجحنا بالحصول على شهادة أفضل بيئة توظيف على مستوى العالم للعام 2021، وفخور بحصولنا على هذه الجائزة بـ 63 دولة بالإضافة للأردن من تلك التي تعمل من خلالها JTI حول العالم متجاوزين الرقم الذي تم تحقيقه للعام 2020".

 

كما أكد السيد ستيفنز على أن الشركة تقدر كل موظف لديها، وتعلم تماماً بأن روح الفريق والتعاون والشغف الذي تمتلكه عائلة JTI من أهم أسباب تحقيق التقدم والإنجازات المتتالية.


يشار إلى أن عدد موظفي JTI – وهي شركة رائدة عالمياً في مجال صناعة التبغ تم تأسيسها عام 1999- يزيد عن 45,000 موظفاً حول العالم. وفي السوق الأردني؛ يعمل لدى JTI ما يزيد عن 230 موظفاً، 95% منهم أردنيون.


 




 

 


 

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