الأوقاف: التسجيل للحج مستمر حتى 26 الشهر الحالي

مئات الحجاج في محيط الكعبة المشرفة
الوكيل الإخباري-   بدأت وزارة الأوقاف أمس الأحد، التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، ويستمر التسجيل لغاية الأحد 26 من الشهر الجاري.

ودعا بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، الى الالتزام بشروط التسجيل، المتمثلة بأن يكون المسجل او المسجلة الأصيل من مواليد 31-12-1980 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، كما سيتم الطلب من يقع عليهم الاختيار شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة، حسب تعليمات وزارة الحج السعودية تثبت خلو المرشح للاختيار من الأمراض التي تمنع من الحج وهي: فشل أحد الأعضاء الرئيسية (القلب، الرئتين، الكبد أو الكلى)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة والشيخوخة المصحوبة بالخرف والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، ومرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة (مثل الدرن المفتوح "السل الرئوي").

كما يطلب من المسجلين دفع 200 دينار للمسجل الأصيل وهو مبلغ مسترد ويمكن دفعه من خلال "إي فواتيركم"، أو مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي.

 
 
