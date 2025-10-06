الأوقاف: التسجيل للحج مستمر حتى 26 الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الأوقاف أمس الأحد، التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، ويستمر التسجيل لغاية الأحد 26 من الشهر الجاري.

