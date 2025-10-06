توجه لإنشاء محطات فحص فني للمركبات في مراكز الخدمات الحكومية

وأضاف خلال اجتماع مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، لبحث التوسع في مراكز الخدمات الحكومية، أن هذه المراكز ستوفر فرص عمل تتراوح بين 29 و32 وظيفة في كل مركز.
وأوضح سميرات أن هذه المراكز ستعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، لافتا النظر إلى التوجه لإنشاء محطات للفحص الفني للمركبات ضمن هذه المراكز.
واستعرض آلية التعيين في تلك المراكز، موضحًا أنها تتم من خلال إعلان مفتوح يتيح التقدم لأي شخص تنطبق عليه الشروط المطلوبة.
-
أخبار متعلقة
-
حسّان: ضرورة تطوير المنتج السياحي بما يعكس الصورة الحقيقية للأردن
-
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مملكة السويد
-
وزارة الزراعة توقف تصدير ثمار الزيتون الأخضر لموسم 2025
-
أمسية شعرية في الزرقاء للكاتبين دراغمة والفراية
-
تدشين مشروع تأهيل لموقع مكاور الأثري بقيمة 5 ملايين يورو
-
رئيس الوزراء: ضرورة استكمال العمل وتشغيل “كراون بلازا البترا” مطلع العام المقبل
-
أمانة عمان تعفي أصحاب المركبات المهجورة والهياكل المرفوعة من الغرامات
-
اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية