الإثنين 2025-10-06 04:19 م
 

توجه لإنشاء محطات فحص فني للمركبات في مراكز الخدمات الحكومية

أحد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة
أحد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة
 
الإثنين، 06-10-2025 04:04 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الاثنين، إن الوزارة أتمّت 80% من الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه مع نهاية العام الحالي سيتم إنشاء مراكز خدمات حكومية شاملة في مختلف المحافظات.

وأضاف خلال اجتماع مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، لبحث التوسع في مراكز الخدمات الحكومية، أن هذه المراكز ستوفر فرص عمل تتراوح بين 29 و32 وظيفة في كل مركز.


وأوضح سميرات أن هذه المراكز ستعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، لافتا النظر إلى التوجه لإنشاء محطات للفحص الفني للمركبات ضمن هذه المراكز.


واستعرض آلية التعيين في تلك المراكز، موضحًا أنها تتم من خلال إعلان مفتوح يتيح التقدم لأي شخص تنطبق عليه الشروط المطلوبة.

 
 
