إنذار 11 ملحمة في إربد

وقال محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة أنذرت 11 ملحمة لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، وأتلفت كميات من اللحوم الفاسدة.
وأكد أن الحاكمية الإدارية ستواصل مراقبة الملاحم بجولات يومية صباحية ومسائية للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري، والحد من الروائح والمكرهات الصحية، داعياً أصحاب الملاحم إلى الالتزام بالتعليمات لتجنب المساءلة القانونية.
