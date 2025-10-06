إنذار 11 ملحمة في إربد

الوكيل الإخباري- نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الاثنين، حملة تفتيشية على الملاحم وحظائر المواشي على طريق حوارة.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة أنذرت 11 ملحمة لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، وأتلفت كميات من اللحوم الفاسدة.