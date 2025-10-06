الإثنين 2025-10-06 06:14 م
 

إنذار 11 ملحمة في إربد

صورة تعبيرية للحوم فاسدة
صورة تعبيرية للحوم فاسدة
 
الإثنين، 06-10-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   نفذت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الاثنين، حملة تفتيشية على الملاحم وحظائر المواشي على طريق حوارة.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة أنذرت 11 ملحمة لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، وأتلفت كميات من اللحوم الفاسدة.


وأكد أن الحاكمية الإدارية ستواصل مراقبة الملاحم بجولات يومية صباحية ومسائية للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري، والحد من الروائح والمكرهات الصحية، داعياً أصحاب الملاحم إلى الالتزام بالتعليمات لتجنب المساءلة القانونية.

 
 
