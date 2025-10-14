الثلاثاء 2025-10-14 04:18 م
 

تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الثلاثاء، 14-10-2025 03:02 م
الوكيل الإخباري-   في خطوة مفاجئة، عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمناقشة ملف الكلاب الضالة، دون أي إعلان رسمي مسبق من أمانة المجلس أو لجانه المختصة، وذلك بعد أن كان قد أعلن، وبشكل رسمي أمس، عن تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر.اضافة اعلان


الاجتماع، الذي يُفترض أنه يبحث واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام، أُثير تساؤلات حول أسباب عدم الإعلان عنه وعقده بشكل مفاجئ اليوم، خصوصًا وأن الاجتماع الأول، الذي دعا إليه النائب معتز أبو رمان بمشاركة 6 لجان نيابية، كان قد أُعلن عنه رسميًا قبل تأجيله.

وفي الوقت الذي لم يُصدر فيه مجلس النواب أي بيان أو تنويه بموعد الاجتماع الجديد، قال مصدر في المجلس ان احد النواب هو من وجه دعوات شخصية ولم يبلغ اعلام المجلس.

هذا وشهد الاجتماع توتر وتراشق بالاتهامات حول الجهة المسؤولة عن سلامة الاردنيين واطفالهم من هجوم الكلاب الضالة خصوصاً في مناطق عمان الشرقية وقرى وبوادي المملكة البعيدة عن فلل عمان الغربية .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير: تشرين الأول 2024 يسجل أعلى نسبة بحوادث الإصابات

أخبار محلية الأردن.. توضيح جديد من ادارة السير حول مخالفة الشاشة في المركبات

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تنويه صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي بورصة عمّان تسجّل أعلى قيمة سوقية منذ 2009

للاللاللا

المرأة والجمال مع اقتراب شتاء 2026.. المعاطف تتصدر صيحات الموضة بإطلالات أنيقة ودافئة

الإعلامي هيثم محمد الوكيل

أخبار محلية الاعلامي هيثم الوكيل يعلن عودته لبرنامج وانت مروح عبر ميلودي

ل

المرأة والجمال 3 خطوات لشفاه ناعمة ومشرقة طوال الشتاء

ءرير

أخبار الشركات "في الذكرى العشرين لتأسيسها... "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبد الله للتّميُّز التّربويّ" تختتم مرحلة التّرشيحات لدورة 2025/2026 بأعلى عدد مشاركات في تاريخ الجائزة”

مجلس النواب

شؤون برلمانية تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب



 
 





الأكثر مشاهدة