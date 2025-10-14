تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب

03:02 م

الوكيل الإخباري- في خطوة مفاجئة، عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمناقشة ملف الكلاب الضالة، دون أي إعلان رسمي مسبق من أمانة المجلس أو لجانه المختصة، وذلك بعد أن كان قد أعلن، وبشكل رسمي أمس، عن تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر.





الاجتماع، الذي يُفترض أنه يبحث واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام، أُثير تساؤلات حول أسباب عدم الإعلان عنه وعقده بشكل مفاجئ اليوم، خصوصًا وأن الاجتماع الأول، الذي دعا إليه النائب معتز أبو رمان بمشاركة 6 لجان نيابية، كان قد أُعلن عنه رسميًا قبل تأجيله.



وفي الوقت الذي لم يُصدر فيه مجلس النواب أي بيان أو تنويه بموعد الاجتماع الجديد، قال مصدر في المجلس ان احد النواب هو من وجه دعوات شخصية ولم يبلغ اعلام المجلس.



هذا وشهد الاجتماع توتر وتراشق بالاتهامات حول الجهة المسؤولة عن سلامة الاردنيين واطفالهم من هجوم الكلاب الضالة خصوصاً في مناطق عمان الشرقية وقرى وبوادي المملكة البعيدة عن فلل عمان الغربية .