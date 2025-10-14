الأمم المتحدة: هناك دول مستعدة للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة

01:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749856 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الثلاثاء إن دولا، من بينها الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية، أعطت إشارات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة البالغة 70 مليار دولار. اضافة اعلان





وقال جاكو سيليرز من البرنامج لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف "لدينا بالفعل مؤشرات جيدة جدا"، لكنه لم يدل بتفاصيل.



وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الحرب على قطاع غزة خلفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع.