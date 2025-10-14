إدارة مراكز الإصلاح تهيئ عدداً من مبانيها لخدمة النزلاء من ذوي الإعاقة

ويأتي تنفيذ هذه الخطوة ضمن خطة تطويرية شاملة أطلقتها مديرية الأمن العام، تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بكرامة واستقلالية، بما يمنحهم كامل حقوقهم وفق أحكام القانون.
وشملت أعمال التجهيز تأهيل المرافق والبنية التحتية داخل المراكز لتتلاءم مع احتياجات النزلاء من ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير وسائل مساعدة تسهم في تحسين جودة الحياة اليومية داخل المركز، وتمكين النزلاء من ممارسة نشاطاتهم المختلفة بسهولة وأمان.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
