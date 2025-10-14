إدارة مراكز الإصلاح تهيئ عدداً من مبانيها لخدمة النزلاء من ذوي الإعاقة

02:47 م

الوكيل الإخباري- ضمن جهودها الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الإصلاحية الشاملة، استكملت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تجهيز عدد من مراكزها ، بما يضمن تسهيل حصول النزلاء من ذوي الإعاقة على الخدمات كافة بسهولة ويسر، فيما يتواصل العمل على تهيئة باقي مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وفق الخطة الموضوعة.





ويأتي تنفيذ هذه الخطوة ضمن خطة تطويرية شاملة أطلقتها مديرية الأمن العام، تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بكرامة واستقلالية، بما يمنحهم كامل حقوقهم وفق أحكام القانون.



وشملت أعمال التجهيز تأهيل المرافق والبنية التحتية داخل المراكز لتتلاءم مع احتياجات النزلاء من ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير وسائل مساعدة تسهم في تحسين جودة الحياة اليومية داخل المركز، وتمكين النزلاء من ممارسة نشاطاتهم المختلفة بسهولة وأمان.