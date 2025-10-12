توقعات بصعود تاريخي لـ"معدن الفقراء"

الوكيل الإخباري- توقع نيكانور خالين كبير المحللين في مجموعة "إيلر" ارتفاع أسعار الفضة "ذهب الفقراء" خلال الربع الرابع من هذا العام إلى 55 دولارا للأونصة على أن يتخطى 60 دولارا العام المقبل.



وقال: "يوم الخميس الماضي، ارتفع سعر الفضة في البورصة إلى حد أقصى بلغ 49.965 دولارا، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا. وكان الرقم القياسي السابق البالغ 49.82 دولارا قد سُجل في أبريل من عام 2011".



ويعتقد المحلل أنه "وفقا للسيناريو الأساسي الذي نرسمه، نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الفضة 55 دولارا للأونصة في الربع الرابع من عام 2025، وسيتجاوز 60 دولارا للأونصة في عام 2026".

وفي هذا الصدد، أشار خالين إلى أن حدوث تراجع تقني مؤقت في الأسعار "يعتبر من الأمور غير المستبعدة".



وأضاف: "ولكن من وجهة نظر أساسية، نؤكد رأينا بأن تجاوز 60 دولارا للأونصة يمثل مستوى عادلا للأسعار، نظرا للعجز المادي الهائل الموجود أصلا في الفضة وغياب الاستجابة بصورة شبه كاملة من جانب العرض. حيث أن حوالي 80% من كميات الفضة تصل إلى السوق كمنتج ثانوي أثناء تعدين المعادن الأخرى أو نتيجة لإعادة التدوير".



ومنذ بداية العام، ارتفعت قيمة الفضة بأكثر من 63% - حيث كان سعر المعدن عند إغلاق تداولات يوم 31 ديسمبر الماضي 29.242 دولارا للأونصة.