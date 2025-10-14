الأردن يعزي إيطاليا

الثلاثاء 2025-10-14 02:29 م
 

الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية إيطاليا الصديقة بضحايا انفجار وقع شمالي البلاد، ما أسفر عن سقوط ثلاثة من أفراد قوات الدرك الوطني وإصابة عدد من عناصر جهازَي الشرطة والإطفائية.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب إيطاليا في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 
