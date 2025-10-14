شركة JustMarkets تحصل على جائزة "أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال معرض FED 2025

الوكيل الإخباري- حصدت شركة JustMarkets الوسيط العالمي مُتعدِّد الأصول لقب "أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)" ضمن فعاليات معرض فوركس دبي (FED) 2025، أحد أكبر وأهم الفعاليات الماليَّة والتقنيَّة في المنطقة.

اضافة اعلان



تُمنح هذه الجائزة للوسطاء الذين يُظهرون خبرة إقليمية استثنائية، ومنصات تداول مُتطوَّرة، والتزامًا مستمرًا بتعزيز قدرات المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويؤكد هذا التكريم قدرة JustMarkets على تقديم حلول تداول محليَّة فعاَّلة، والحفاظ على الشفافية في علاقاتها مع العملاء، والريادة في مجالي الابتكار والتعليم، مع دعم المتداولين في كل مرحلة من رحلتهم مع التداول.

تصريح ممثل JustMarkets بمناسبة الفوز بالجائزة



قال مدير تطوير الأعمال في الشركة عند تسلّمه الجائزة بالنيابة عن الشركة:



"إن الفوز بجائزة "أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال معرض FED 2025 يُعدّ شرفًا كبيرًا لنا ولفريقنا وعملائنا. إنه تأكيد على رسالتنا في بناء بيئة تداول مريحة وشفافة تتيح للجميع تحقيق كامل إمكاناتهم الاستثمارية. نهدي هذا الإنجاز لكل متداول يثق بنا — شكراً جزيلاً! نجاحكم، وثقتكم ،هما ما يدفعنا للاستمرار في الارتقاء بمستوى الصناعة."

في قلب فعاليات معرض FED 2025



أُقيم المعرض في مدينة دبي، وجمع بين الوسطاء، والمُبتكرين في مجال التكنولوجيا الماليَّة، والمُستثمرين، والمتداولين، والجهات المسئولة عن تنظيم الصناعة من مختلف أنحاء العالم. وعلى مدار يومين، تعرَّف الحاضرون على مُستقبل التداول، وتبادلوا الخبرات مع كبار المحترفين في المجال، وتعرّفوا إلى أحدث التطورات التقنيَّة التي تُحدث تحولًا في الأسواق المالية.

وبصفتها أحد أبرز العارضين، قدّمت JustMarkets مجموعة واسعة من الخدمات والميزات، شملت تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول، وحسابات إسلامية خالية من الفوائد (Swap-Free)، وشروط تداول تنافسية للغاية مع رافعة مالية تصل إلى 1:3000، وفروق أسعار هي الأقل في السوق. ويُبرز هذا الحضور القوي التزام الشركة بتعزيز الشفافية، والثقة، والتعليم وتقديم خدمات مُبتكَّرة مُصمَّمة خصيصًا لمتداولي المنطقة.

بناء مستقبل التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



يعكس فوز JustMarkets بجائزة "أفضل وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " رسالتها التي تهدف إلى إنشاء بيئة تداول آمنة وشفافة ومليئة بالفرص. وتواصل الشركة تمكين المتداولين من تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير الأدوات، ووسائل التعلُّم، والثقة، مُستندةً إلى أكثر من 13 عامًا من الخبرة، والخضوع للوائح والقوانين من قبل هيئات رقابية متعددة تشمل:

هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA)، وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية (FSC BVI)، وهيئة سلوك الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (FSCA)، كما تخدم عملاءها في أكثر من 160 دولة.

معلومات عن JustMarkets: