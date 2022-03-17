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الخميس، 17-03-2022 02:56 م

مؤسسة إيليا نقل ومختبرات مدلاب الطبية تجدّدان الشراكة لتقديم منح دراسية لطلاب جامعيين

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الوكيل الاخباري - أبرمت اليوم مؤسّسة إيليا نقل ومختبرات مدلاب الطبية، اتفاقية تجدّدان من خلالها الشراكة الاستراتيجية بينهما حيث ستقدّم مختبرات مدلاب منحاً جامعيّة لعدد من طلبة المؤسّسة في جامعات أردنية حكومية، وذلك بتغطية رسوم دراستهم ومصاريف مواصلاتهم الشهرية طوال فترة دراستهم، وستقوم مؤسسة إيليا نقل بدورها بإشراك الطلبة في كافة برامجها التطويرية والتدريبات المنهجية واللامنهجية لتنمية مهاراتهم وتهيأتهم لدخول سوق العمل.

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وقع الاتفاقية عن مؤسسة إيليا نقل رئيس مجلس الأمناء السيد غسان نقل وعن مختبرات مدلاب الطبية رئيسها التنفيذي الدكتور حسيب صهيون. 

وأعرب السيد غسان نقل، عن اعتزازه بتجديد وتوسيع الشراكة مع مختبرات مدلاب الطبية، مثمّناً دعم مدلاب وحرصها على المساهمة بالتنمية المحلية وخدمة القطاع الشبابي والتعليمي. كما نوّه إلى أن مثل تلك الشراكة مع "مدلاب"، يدعم جهود المؤسسة في مسعاها لمساعدة الطلبة الأقل حظاً من إكمال تعليمهم الجامعي وتمكينهم لمستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم المحلية. 

وأشار إلى أن الطلاب سيتمكّنون من خلال التدريب الوظيفي في مختبرات مدلاب من الاستفادة من الخبرات العملية ما يتماشى مع رسالة المؤسسة التي تحرص على تمكين الشباب من الاحتكاك مع ذوي الخبرة والحصول على تجربة عملية قبل الانخراط فعلياً في سوق العمل. 

من جانبه قال الدكتور حسيب صهيون "نفخر بشراكتنا المستدامة مع مؤسسة إيليا نقل بتقديم منح دراسية لطلاب جامعيين والمتابعة معهم والوقوف معهم خطوة بخطوة ليكونوا جاهزين لسوق العمل، وكل هذا يأتي تماشياً مع رؤيتنا لدعم فئة الشباب كونهم المستقبل" 




 




 

 


 

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