بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم نفذت من خلال 2916 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2974 نقطة، بارتفاع نسبته 0.29 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم البالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.27 بالمئة وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.21 بالمئة وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.20 بالمئة.

 
 
